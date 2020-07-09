新冠肺炎｜食肆每枱限8人   張宇人籲政府：張要快時　弛亦要快

新冠肺炎疫情反覆，近日確診個案急增，食物及衞生局局長陳肇始公布，將於星期六（11日）凌晨起收緊減少社交距離措施，其中餐飲處所內的顧客人數不得超過通常座位數目的六成，每桌不得多於8人。 自由黨主席、飲食界議員張宇人對新措施表示理解，又呼籲業界遵從最新規定，他認為一旦確診個案歸零，應考慮放寬限制。

張宇人表示，希望政府在處理疫情能做到「張弛有度」，「張要快時，弛亦要快」，希望14日後疫情有所改善，確診個案歸零，應考慮放寬限制，應再次放寬限聚令。

廚房工作戴口罩感辛苦 冀僱主提供口罩替換

張宇人又表示，理解業界人士在廚房工作時，戴口罩會感到辛苦，但希望僱主可體諒員工，提供更多口罩予員工替換，員工亦要緊記戴口罩。

張宇人希望僱主可提供更多口罩予員工替換，員工亦要緊記戴口罩。（丘啟謙攝）

林瑞華指業主未預期再有疫情 促政府適時補助

香港中小企食店聯盟召集人、公民黨林瑞華批評政府抗疫不力，再次收緊飲食界防疫措施感到失望、無奈及遺憾。林瑞華引述港大微生物學系講座教授袁國勇指，現時邊境檢疫不做足引和病毒檢測量不足，是導致疫症再次爆發的主因，他批評政府決策偏離專家意見，亦無科學根據，令港人健康再受威脅。

林瑞華又指，飲食業經歷兩波疫情後，生意漸見好轉，惟政府把關不力，才會導致第三波疫情，他指出，早前不少業主因應疫情向食肆提供短期減租措施，並未預期有第三波疫情，他促政府必須密切留意疫情對飲食界的影響，並適時提供補助，協助業界渡過難關。

陳肇始今日（9日）宣布，有鑑於近日疫情有回升跡象，決定收緊限聚令，措拖將於星期六（11日凌晨）生效，直至本月24日為期14日，其中食肆容納人數會由現時沒有上限收緊至六成，每枱人數最多8人，酒吧、酒館最多四4一枱；健身中心、派對房間及卡拉OK，每一個設施或房間最多只可容納八人；夜店或夜總會等夜間場所的人數上限收緊至座位的六成，每枱最多坐四人，至於表演場地及戲院就恢復不准飲食。

陳肇始表示會要求食肆遵從法例599F指示，注意個人衛生，桌與桌之間要保持1.5米距離或設分隔板。食客需於進食時間外戴口罩，入餐廳前需量度體溫，以減低傳染機會。