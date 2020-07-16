新冠肺炎｜多個街市有確診個案　何栢良：看到另一計時炸彈爆發

新冠肺炎疫情反彈，本港近日多個街市相繼錄得確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目訪問指，7月5日起至現時，首10日出現茶餐廳及的士群組爆發，惟近日北河街、慈雲山及牛池灣街市均出現確診個案。 何栢良稱，參考北京街市群組爆發嚴重，認為街市特別是北河街街市人流密集，倘商販及市民買菜期間無佩戴口罩，形容「爆發可以好嚴重」。他建議，錄得確診個案的街市須休市數日並進行全面大清洗，其後須作出人流管制，且市民進入街市必須規定戴口罩，以阻止病毒擴散。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

政府昨日（15日）實施一系列新規例，包括禁止食肆晚上6時至翌日早上5時提供堂食。何栢良表示，市民在餐廳內等候外賣，員工及客人均有佩戴口罩，傳播風險甚低。但他續指，第三波疫情爆發由7月5日至目前，最初10日出現茶餐廳及的士群組爆發，惟過往數天則看到「另一計時炸彈爆發」。

冀政府收緊措拖「唔可以坐多一陣」

何解釋，現時北河街、慈雲山及牛池灣的街市陸續出現確診個案，稱高危地點街市內不戴口罩是違反邏輯，認為政府收緊防疫措施「唔可以坐多一陣，擠牙膏式」，否則永遠落後形勢，控制疫情便會難上加難。他認為，錄得確診個案的街市必須休市數日進行全面大清洗，其後要實施人流管制，規定所有市民進入街市必須戴口罩。

市民不用擔心捐血感染風險

對於近日有市民捐血後錄得確診個案，有指市民或憂慮感染，而減低捐血意慾。何栢良表示，昨日曾與紅十字會負責人了解情況，稱流動捐血車現時因限聚令影響，市民須前往捐血中心捐血。何表示，相關捐血中心的防疫措施做得好，所有職員均佩戴口罩，且設有問卷了解市民健康狀況，並為其量度體溫，環境亦會不時消毒等，認為市民不用擔心感染風險。