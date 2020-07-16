新冠肺炎｜黃傑龍：食肆生意大跌90%　禁食客餐廳內等外賣荒謬

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，昨日（15日）凌晨起實施一系列新規例，包括所有食肆晚上6時至翌日早上5時不准提供堂食。「稻苗學會」主席黃傑龍今日（16日）表示，昨晚全港食肆生意大跌90%，形容是「好誇張好誇張，我哋真係一殼眼淚」，他指有食肆反映一晚僅得百多元生意。 另外，黃又直言下午6時後禁堂食措施實行一晚後發現不少問題，如當局禁止食客在樓面等待外賣，員工亦不可在樓面進食，「政府建議我哋叫員工6點前食飯，顯得好荒謬」。他認為食客在食肆內等外賣須戴口罩，亦會先探熱，「社交距離比喺食肆外排長龍更好」，批評政府只講法例技術而非抗疫原理。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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黃傑龍今日於商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，昨晚全港食肆生意大跌90%，形容「靜得好誇張，幾乎半宵禁咁」，但明白現時須「抗疫行先」。他又指，本港有70%至80%食肆主要收入為晚市，以昨晚情況「絕大部份食肆都無得做」。

食環人員到食肆 要求下午6時前全部顧客離開

由於下午6時後禁堂食措施推行得很急，沒有先諮詢業界，現時推行下發現不少問題。他引述有食肆反映，昨日下午6時前已有食環署人員到食肆，要求下午6時前全部顧客離開。

黃傑龍直言下午6時後禁堂食措施實行一晚後發現不少問題。（資料圖片）

認為食客在樓面有戴口罩 比在外排隊更好

他向當局查詢後獲確認，法例為下午6時後提供食物場地方要關閉，食客可以進入餐廳中付款及取外賣，惟不可在餐廳中等外賣；員工亦不可在樓面進食。黃直言做法「好搞笑、顯得好荒謬」，他認為食客在樓面戴口罩、不提供任何食物或飲品、餐廳中有隔板等情況，在食肆內等外賣比在外面排隊更好。

對於員工未能在樓面進食，黃傑龍就指不少通宵食肆都會面對困難，他個人認為或可在廚房或員工休息中進食，並形容「出現呢啲情況只能講係不幸」。他希望政府可先關顧員工，讓員工可在樓面中進食。