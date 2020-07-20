DSE 2020│讀寫障礙生兩次重考DSE　終理大電機工程「爆4」畢業

香港理工大學每年均會頒授卓越學生獎予品學兼優的全日制本科學生，以鼓勵學生在學習及課外活動兩方面取得全面發展。今年兩名得獎者，分別是獲得「2019年度理大最卓越學生奬」及「2019年度建設及環境學院卓越學生獎」的葉靖童，以及獲得「2019年度工程學院卓越學生獎」的陳繼森。 事實上，陳繼森患有讀寫障礙，學習成長路之中障礙重重，一度以為一切皆因自己「蠢」，讀寫障礙後未有放棄，在不懈努力之下以GPA4.0的佳績畢業。 今屆中學文憑試(DSE)將於本周三(22日)放榜，2位同學亦有一些感受寄語應屆考生。葉同學表示，考生在考慮大學選科時，應將興趣和能力放在最前，切忌為金錢而選科；陳同學則勉勵考生，縱然DSE失利也不必灰心，只要選對策略，仍有升讀大學的機會。

小六時被指英文僅小一程度 至中五文憑試前夕確診讀寫障礙

在這光彩照人的成績單背後，其實亦藏着獲獎同學不為人知的汗水，陳繼森坦言升學之路並不順利。他自小患讀寫障礙，小二時便開始無法在限時之內完成語文科試卷；至小六，補習老師更形容他的英語水平只有小一程度；直至中五進行了評估，陳同學才發現自己患有讀寫障礙。

「其實都make sense嘅，根據番學校嘅成績。其實諗諗吓都幾好嘅，起碼有個專業啲嘅term去冚咗蠢呢個字吖嘛。」陳繼森對此一笑而過，稱中五時自己當時很快便已接受現實，且臨近文憑試，也只能多把時間放在語文科上，努力研究一些考試技巧。可惜，縱然陳同學數學、物理考獲佳績，但他卻因中文、英文、通識未達標而無緣大學，只能報讀理工大學應用物理學高級文憑課程。

陳繼森入讀大學後，亦積極參與各項課外活動，在不懈努力之下以CGPA4.0的佳績畢業。(黃穎津攝)

入讀專上課程同時重考文憑試

但入讀專上學院後，面對全英語授課課程，中文中學出身的陳同學很快便感到力不從心。加上學校會將曾修讀和沒有修讀生物、化學的學生分成2組，他高中時修讀組合科學的生物和化學，學校便將他分至曾修讀一組。「咁因為Combined Science讀嘅嘢得一半，我又要讀多次，仲要用英文讀，咁就跟甩晒啦。」陳同學坦言，他在修讀高級文憑時，成績也未如理想，只好考慮重考文憑試，以大學聯招入大學。

「咁其實自己啲數學、物理都幾好，都想讀埋落去。然後都有個好實際嘅問題，就係入咗大學，揾工都會易啲。」面對現實的壓力，陳同學再先後重考文憑試2次，才成功讓中文、英文、通識3科必修科完全達標，透過大學聯招入讀理工大學電機工程學系。「入到(大學)之後就好開心，因為語文課程喺高級文憑時已經讀晒，入到U後就完全係讀自己鐘意嘅嘢。」陳同學笑稱，而他入讀大學後，亦積極參與各項課外活動，在不懈努力之下以GPA4.0的佳績畢業。

係愛定係責任​？卓越學生追夢工程師

至於葉靖童則是一位典型優秀學生。她在將軍澳區長大，見証着社區填海發展，漸漸高樓林立，從一偏遠小區變得交通便利，她因此深受觸動，感受到一種使命感，希望成為社會的一個齒輪，推動社會發展：「究竟係啲乜野驅使我去揀Civil Engineering呢？係愛定係責任呢？我會覺得兩樣都係嘅。」

葉同學目標明確，文憑試亦考獲最佳5科28分的佳績，順利入讀理工大學土木及環境工程學系，但她的學業亦非完全一帆風順。在升讀大二後，葉靖童發現課程難度大幅提升，第一次期中測驗成績也不盡人意，加上期末考試臨近，壓力愈來愈大。幸好葉同學在大一時，曾參與有關心理健康的活動，學懂以做運動、行山、瑜伽等方法抒緩壓力。但她亦深知自己壓力來源還是來自於學業，便開始主動尋求幫助。葉同學笑稱：「一放break一落堂，我就會第1個衝出去攔住Professor唔俾佢走，去問佢問題嘅，有時會問到連個Professor都認得我。」功夫不負有心人，葉同學最終同様以GPA4.0的佳績畢業。

葉靖童：「究竟係啲乜野驅使我去揀Civil Engineering呢？係愛定係責任呢？我會覺得兩樣都係嘅。」(黃穎津攝)

選科興趣能力為首 DSE落榜仍有出路

臨近DSE放榜，2位同學亦有一些感受寄語應屆考生。葉同學表示，在考慮前程時，要把自己的興趣能力放在第一位，如若沒有對科目的熱誠，為金錢而選科，4年大學生活亦會變得痛苦。陳同學則勉勵考生，縱然DSE失利也不必灰心，只要選對策略，仍有升讀大學的機會。