理工大學新校長滕錦光今履新　指會聆聽員工、學生及校友意見

理工大學新任校長滕錦光今日(1日)履新，任期5年。他今日向理大員工、學生及校友發表公開信，指上任後將耐心聆聽，熱誠開拓，群策群力，求同存異，會與同事、學生、校友及其他持份者舉行會議，期望大家積極與他分享想法，乃至對未來發展的建議。

滕錦光表示，未來工作重點之一是提升理大在大灣區的角色。（資料圖片）

《香港01》早於今年3月初已獨家披露理大校長遴選委員會正式推薦滕錦光出任新校長，而及後理大校董會正式委任他為新校長。

未來要提供理大在大灣區的角色

滕錦光在公開信中指，理大需要積極在全球各地招募頂尖人才，並持續改善研究環境，加強跨學科研究和與業界夥伴協作，特別是在由新科技發展帶動的新興領域，如人工智能和機械人技術等，從而為香港、國家以至世界的可持續發展作出更大的貢獻。

滕錦光表示，未來數年理大將拓展環球聯繫以提升影響力，未來數年的策略重點工作之一，是提升大學在大灣區的角色。

滕錦光於1994年10月加入理工學院土木及結構工程學系，先後出任建設及地政學院副院長、協理副校長以及可持續城市發展研究院院長；去年4月加入南方科技大學任副校長及研究生院院長，今年3月獲理大校董會委任為新校長。