南京理工大學團隊造出新型全息顯微鏡　成本僅同類產品百分之一

在第五屆「互聯網+」大學生創新創業比賽獲金獎的隊伍中，一支來自中國南京理工大學的學生團隊研製出了新型無透鏡全息顯微鏡。據稱，這種無透鏡全息顯微鏡打破國外在該領域的壟斷，成本僅為同類產品的百分之一。

觀察細胞通常需要染色標記，無法同時實現大視場和高分辨觀測、體積龐大、成本高昂，是當今顯微鏡存在的三大「痛點」。南京理工大學電光學院的學生團隊則突破痛點，創造出中國人自己的新一代顯微鏡。

據南京理工大學官微介紹，「CyteLive」是該團隊研發出的新一代無透鏡全息顯微鏡，不僅可以內置於培養箱，還是目前唯一能夠同時實現非染色、大視場、高分辨、長時間連續觀察的顯微鏡產品，且售價遠低於進口產品。

該團隊利用定量相位成像技術，使「CyteLive」可以在無需對細胞進行任何染色標記的前提下，實現長達數天的連續觀測，不僅細胞細節清晰可見，還能準確還原其三維影像，可謂「360度全方位無死角」。

據悉，傳統顯微鏡鏡頭受到「物鏡比例法則」的制約，大視場和高分辨率不可兼得。「CyteLive」拋棄了傳統顯微鏡的光學鏡頭，只保留光源和傳感器，實現了小型化和輕量化，單手即可托起。

此外，「CyteLive」的體積僅有傳統顯微鏡的0.8%，可直接放在細胞培養箱裏進行活細胞箱內觀察。

目前，該研發已應用於臨床。