綠色力量本月推現金回收紙包飲品盒　一公斤價值約3.3元

紙包飲品雖方便飲用，但因由紙及膠等不同物料組成而難以回收，往往棄置到堆填區。環保團體綠色力量獲回收基金資助279萬，由今個月起推行「現金回收紙包盒計劃」，以每個5仙價格向前線回收人員，如拾荒者、清潔工等收集紙包盒，相當於每公斤3.3元。 計劃同時涵蓋街角回收鋪及回收出口商，兩者分別可獲每個2仙及每個1仙資助。所回收到的紙包盒，全部均會送往本地唯一紙包盒回收廠「喵坊」循環再造。

每年丟棄堆填區的紙包盒多達24,500噸，惟回收途徑卻極少。綠色力量於7月1日起正式開展「現金回收紙包盒計劃」，回收期一年，目標收集300公噸紙包盒。

每個紙包盒5仙

市民及前線回收人員，向回收店交一個紙包盒可獲5仙；回收店將紙包盒短暫儲存及處理，收集一定數量後可轉運至回收出口商則可獲每個紙包盒2仙。回收出口商則負責中央收集、打紮等，過程中回收商可獲一個紙包盒1仙以補助開支。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，相比另外聘請承辦商回收或另外建立回收網絡，計劃最大特色是善用現存回收業的上、中、下游。由於現存回收網絡行之已久，覆蓋面廣，相信能夠有效增加紙包盒回收率，減少廢物。

綠色力量獲回收基金資助279萬，由今個月起推行「現金回收紙包盒計劃」。（綠色力量提供）

余又指，目前計劃已獲三間回收出口商支持，於全港設立五個回收中轉站，分別位於新界東北區、新界西北區、新界西南區、九龍東區和港島東區。參與的回收鋪及回收車則有42間，涵蓋前線回收人員約380人。余健綱指未來將陸續邀請更多回收鋪及回收車參與，目標為100間。

另外，餐飲業日常運作亦會消耗大量紙包盒，如牛奶盒、忌廉盒等。余健綱指下一階段工作將集中邀請餐飲業加入，亦會為同區食肆及前線回收人員進行配對，食肆將紙包盒免費交給前線回收人員，可進行回收之餘亦可為前線回收人員幫補生計。