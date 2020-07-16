新冠肺炎｜的士司機明起可預約免費檢測　結果呈陽性即轉介衞生署

新冠肺炎疫情嚴峻，港府早前宣布，將為4類高風險行業的員工提供病毒檢測。 運輸署宣布，明日（17日）起為的士司機登記，預約接受一次性病毒檢測服務，檢測屬自願性質，費用全免。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到4個指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。 署方表明，檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，會轉交交關資料予衞生防護中心跟進。

本港出現第三波社區爆發，多名的士司機早前證實確診。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，社區不同行業均出現確診感染群組，政府日前宣布，為較高風險群組包括安老院舍員工、的士司機、物業管理及食肆員工，提供一次性免費自願性質的病毒檢測，估計涉及40萬人。

運輸署今日表示，為的士司機提供服務的臨時樣本採集中心，將由7月19日開始陸續投入服務。樣本採集中心設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。

港府將為的士司機提供一次性免費病毒檢測，可選擇地點進行登記。（資料圖片）

電話預約 登記後須指定日期採集樣本

持有有效香港永久性居民身份證及的士司機證人士可於明日起，每日上午9時至下午9時利用登記熱線1836 168，預約於由7月19日或較後日期的時段採集樣本。登記熱線不會提供即日預約服務。電話預約服務中心的當值人員會登記的士司機的姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。成功登記後，的士司機會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。的士司機請於預約服務前先預備相關資料，使預約過程更為順暢。

當的士司機在其預約時段到達指定檢測地點後，他們須出示有效香港永久性居民身份證及的士司機證以核實身份，承辦商的當值人員會為的士司機採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測。檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機的資料轉交衞生防護中心跟進。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

是項檢測服務將為每名的士司機提供一次檢測。運輸署會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心的數目，包括在稍後時間在離島區設立樣本採集中心。如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。

運輸署呼籲的士業界積極參加檢測，並繼續推動各公共交通業界加強防疫意識，採取所有可行措施，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。