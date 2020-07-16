新冠肺炎│譚仔三哥、程班長因確診者光顧暫停營業　網民讚負責任

第三波新冠肺炎疫情來襲，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增67宗確診，輸入個案只佔4宗，多達63宗屬本地感染。 本地感染個案數字是疫情爆發以來的單日新高。近星期先後有不少食肆受波及，食客及員工出現確診，其中有確診患者曾光顧譚仔三哥米線及程班長台灣美食，兩店分別表示，會暫停營業及進行清潔消毒，確保員工及食客安全，獲網民盛讚負責任。

譚仔三哥米線發言人表示，根據衛生防護中心資料，新型冠狀病毒確診者於確診前分別光顧土瓜灣大廈分店、沙田希爾頓中心分店、黃埔天地百合苑商場分店及藍田分店，因此以上四間分店將會暫停營業3日，部份分店將停業至本周五（17日）。（譚仔三哥fb圖片）

第三輪疫情爆發，多間食肆受波及，譚仔三哥米線發言人表示，根據衛生防護中心資料，新型冠狀病毒確診者於確診前分別光顧土瓜灣大廈分店、沙田希爾頓中心分店、黃埔天地百合苑商場分店及藍田分店，因此以上四間分店將會暫停營業3日，部份分店將停業至本周五（17日）。

譚仔三哥發言人指，有關分店停業3天，待徹底消毒後重新營業，隨後三天不設堂食服務，只供外賣；此外，有關分店所有員工將安排進行新型冠狀病毒深喉唾液測試，必須持有化驗報告後，確定沒有受到感染才可上班工作。

程班長美食，餐廳於社交網站內表示，為了員工及每位客人健康著想，決定自主暫停營業14天，從今天開始到7月29日。（程班長fb截圖）

早前有確診者於確診前曾光顧的荔枝角程班長美食，餐廳於社交網站內表示，確診者光顧後現時已接近14日，員工現時身體健康，店內亦勤於用漂白水清潔，加上也沒有被任何單位要求暫停營業，但為了員工及每位客人健康著想，決定主動暫停營業14天，於7月30日重開，有客人留言讚賞餐廳負責任。

富東閣質疑資料有誤 張竹君︰每日個案多 有問題會立即更新

另一受波及的食店，位於沙田瀝源廣場的富東閣海鮮酒家，日前於社交網頁內，質疑衛生署的資料有誤。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日於疫情記者會上（16日）澄清，由於每日有多宗個案，涉及多個病人行蹤、內容等，當中有誤不足為奇，但發現後會立即更改、更新資料。