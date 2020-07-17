新冠肺炎｜梁子超建議九龍東屬四大高危群組居民優先接受檢測　

本港新型冠狀病毒肺炎疫情趨嚴峻，昨日（16日）錄得67宗確診個案，當中63宗涉本地感染，是自爆疫以來單日新高。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（16日）接受港台節目訪問時，確診個案仍有上升趨勢，因病毒僭伏期較長會出現滯後。而因應九龍東錄得多宗確診個案，梁子超呼籲，當區居民盡量避免前往高危、高風險地方，且建議於當區居住的四大高危群組，包括的士司機、食肆、院舍及物業管理員工可優先接受檢測，以減低病毒傳播機會。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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當區的士、院舍、物業管理以及食肆員工應優先檢測

梁子超認為，社區存在多個傳播源，特別是九龍東疫情嚴重，擔心病毒已滲入社區，未能快速控制疫情。故他表示，九龍東居民不僅是老人家，年輕人亦應盡量避免前往高風險以及人多擠迫的地方。被問及政府實施分區控制人流，梁子超指，倘居住九龍東的市民並於院舍或醫院上班，建議此類人士先接受病毒檢測，因或有機會在九龍東受到感染，倘上班期間帶至高危地區，將引致進一步爆發。另外，四大高危組別包括的士、院舍、物業管理以及食肆員工居住當區亦應優先接受檢測。

政府應將部分情況較輕微患者移至其他隔離設施

另外，醫院近日相繼錄得多宗確診個案，其中一名71歲男病人低燒入院，惟被安排在普通病房逗留，其後確診致其餘病人均須接受隔離。梁子超表示，由於醫院環境較擠迫、隔離病房及單人房不足，認為當局須檢討措施，考慮將一部分情況較為輕微的確診患者移至其他隔離設施，並只提供醫療觀察。惟他指，今次第三波疫情確診患者較年長，病情亦較嚴重，故轉至中介醫療地方，「效用都唔係咁好」。

憂員工店內用膳同時有市民等外賣構成風險

至於政府早前實施一系列新規例，梁子超表示，目前未見有效減低人流，午飯時段仍有很多人在外等候外賣，形容「唔係咁理想」。他又指，倘不能減低人流而傳播源又多，相關存在進一步風險。而昨日（16日）當局指，員工飯堂倘有完善隔板可不須禁堂食，市民購買外賣亦放寬可在店內等候。

梁子超指，明白大家存在一定困難，但本港大多食肆環境狹窄、空氣不流通，倘食肆內有員工用膳，又有其他市民進入店內等候外賣，將對等候外賣的市民構成一定風險，建議食肆發揮創意，考慮向市民派發外賣籌，以減低人流。