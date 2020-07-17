新冠肺炎｜廣東省收緊港人入境限制　須持核酸檢測陰性結果證明

本港疫情反彈，廣東省政府昨晚（16日）公布調整由香港入境廣東人士的防控措施，特區發言人呼籲市民前往廣東時，須小心留意有關新規定。 發言人提醒，除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人士經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。 珠海市疫情防控指揮部則指，由今（17日）早上10時起，由香港經港珠澳大橋珠海口岸入境的人士，將需符合相關要求。

▼目前特區政府認可有關2019冠狀病毒病的醫療檢測機構名單▼

港人過去數月若需入境內地，毋須提交核酸檢測陰性結果證明，只須一律接受14天強制檢疫便可。不過，港府發言人指，內地當局已收緊限制，市民在出發前往廣東時，須確保持有有關核酸檢測陰性結果證明，否則將不能進入廣東；而在折返香港時，更會因重新進入香港而須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天。為避免出現該等情況，市民應格外小心注意。



港府再次呼籲，鑑於現時本地疫情極爲嚴峻，市民大衆應盡量減少外出、保持社交距離和避免外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。如出現輕微病徵，應盡早求醫，以防止病毒在社區擴散。

珠海市疫情防控指揮部表示，由今（17日）早上10時起，由香港經港珠澳大橋珠海口岸入境的人士，必須持有香港政府認可機構，批出的72小時內核酸檢測呈陰性結果證明，入境後亦要接受14日集中隔離醫學觀察。



至於經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生及符合粵港兩地隔離醫學觀察互認政策的人員，按現行規定執行。



當局表示，有關政策是為了妥善應對近期香港的疫情變化，保障經大橋珠海口岸入境人士的安全健康與通關秩序，經粵港雙方溝通協商。