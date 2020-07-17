新冠肺炎｜北河街街市錄得確診個案　區議員建議當局實施人流管制

新冠肺炎第三波疫情持續爆發，深水埗北河街街市至今錄得3宗確診個案。深水埗區議員李庭豐今早（17日）接受港台節目表示，北河街街市錄得確診個案後，未有大幅減低人流，因政府日前實施新規例，禁止食肆在特定時段提供堂食，故附近仍有很多居民須前往買菜。 惟李庭豐表示，昨晚（16日）起北河街街市提早一小時、於晚上7時關閉，食環署亦有派人到街市及附近街道清潔。他建議，當局可以考慮延長清潔消毒時間，並在疫情期間對街市實施人流管制，以減低人流及傳播病毒風險。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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因禁食肆夜市 街市人流未有減少

李庭豐表示，北河街街市附近多條街道，包括北河街、大南街、基隆街等均人流密集、多人消費，且街上有很多垃圾，衛生環境不太理想。他續指，附近街坊亦就日前確診個案感憂慮，因街市環境局促，不少檔主亦未有佩戴口罩。但因應日前政府宣布新規例，禁止食肆於晚上6時至早上5時提供堂食，因街市人流未有明顯減少。

李庭豐建議，當局應考慮延長街市大規模清潔時間；考慮實施人流管制，例如派員到不同出入口，限制市民進入街市的數目；以及長遠而言改善街市的通風系統。

被問及會否建議當局暫停涉事街市營業，李則指曾考慮相關選項，惟街市附近有不少居民，認為他們仍有一定需要購買日常生活用品及食物。