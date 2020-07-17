新冠肺炎｜黃家和料餐飲業7月損失50億　顧客入內等外賣造成麻煩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，本港日前起實施一系列新規例，包括所有食肆晚上6時至翌日早上5時不准提供堂食。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（17日）表示，因應措施本港有500至600間食肆已暫停營業；即使仍有營業的食肆生意淡靜，「15分鐘得三、四張單」。他指若疫情仍未受控，預計整個7月生意會大跌50億元。 政府昨日（17日）又澄清，若顧客戴上口罩在餐廳範圍內等候不屬違法。黃家和認為讓顧客進入餐廳內等待反而造成麻煩，因室內空氣未必流通，太多人情況下更未必守到四人限桌令。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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黃家和今早於港台節目《千禧年代》中指，由周三（15日）實施下午6時後禁堂食起，暫未見太大問題，但他認為當局要求劃分員工飲食區及顧客等待區沒有需要，因未必間間有條件可劃分，特別是小型食肆。

他指讓顧客進入餐廳內等待反而造成麻煩，因今次已未見食肆普遍有「大排長龍打晒蛇餅」的情況，「室內空氣未必流通，太多人又守唔到限聚令」。

黃家和預測若疫情仍未受控，餐飲業界7月會損失50億。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

黃家和又稱，昨晚到不同食肆視察，發現有很多酒樓已停業，「本身好旺的茶餐廳轉做外賣之後，15分鐘得三、四張單」。特別是晚上7時後，「生意好淡靜，未如理想」。而他預測若疫情仍未受控，餐飲業界7月會損失50億元，即大跌60%。