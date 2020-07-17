新冠肺炎｜《經濟日報》有員工初步確診公司安排同層員工離開

新冠肺炎疫情持續，並擴散至各行各業。據了解， 《經濟日報》有員工今日（17日）初步確診，其家人早前亦已確診。消息指，公司其他同事今日仍要到辦工室上班，但現已安排離開及在家工作。 《香港01》已向 《經濟日報》查詢，證實一名投資理財版同事初步確診，公司將安排該層全面消毒。

據了解， 《經濟日報》有員工今日（17日）初步確診，其家人早前亦已確診。（資料圖片／何敬淘攝）

消息指，《經濟日報》的投資理財版，早前有員工的家人確診。直至今日，該名40歲女員工亦初步確診。

上班間中無佩戴外科口罩

據知情人士指，該名初步確診員工上班期間，間中未有佩戴口罩，僅戴上透明的面罩。投資理財版的員工可獲公司資助作病毒檢測，至於同層其他部門員工，則未安排檢測安排。

據悉，投資理財版位於7樓，但該樓層的其他同事今日亦要如常上班，公司已安排同事離開，及實施在家工作。除了投資理財版外，港聞組、攝影組、「TOPick」亦位處7樓。

《經濟日報》接受查詢時證實，一名投資理財版員工初步確診，其家人早前亦確診。公司將會安排同層員工在家工作，並會全面消毒該樓層。公司會密切留意情況。

《經濟日報》指該名員工昨日已沒有上班

《經濟日報》下午向員工發電郵指，投資理財週刊員工初步確診新冠肺炎，電郵指該名員工昨日（16日）已沒有上班，而7樓全層所有員工今天起會安排在家工作；而其他樓層則可按工作需要安排，由主管在不影響基本運作下盡量安排在家工作或特別AB更處理。電郵又指，7樓全層辦公室已進行了専業消毒，管理處亦已安排消毒大廈公眾地方。

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