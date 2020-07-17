廉署起訴HKT前招聘主任　涉串謀獵頭人詐騙41萬元招聘代理費

廉政公署今日（17日）落案起訴客戶聯絡中心服務供應商HKT Services前招聘主任及另外兩名人士，控告他們涉嫌訛稱15名應徵者，是由兩間與該兩名人士有關聯的招聘公司轉介，詐騙該服務供應商招聘代理費共約41萬元。三名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二（21日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署今日（17日）落案起訴客戶聯絡中心服務供應商HKT Services前招聘主任及另外兩名人士，控告他們涉嫌詐騙招聘代理費共約41萬元。（資料圖片）

被告為何允聰（31歲），HKT Services Limited前招聘主任；李靖雯（30歲），獵英顧問有限公司前招聘經理；及李庚玲（26歲），李靖雯妹妹及Isearch Company東主。

何允聰與李靖雯同被控七項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。何允聰與李庚玲則同被控八項罪名，即四項欺詐，以及四項串謀欺詐，違反普通法。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。案情指，有關罪行於2018年1月至7月期間發生。HKT Services在廉署調查案件期間提供全面協助。

何允聰於案發時在HKT Services任職招聘主任，該公司為其客戶提供客戶聯絡中心外判服務。何允聰負責招聘客戶服務主任，在客戶聯絡中心為一個客戶處理電話查詢。HKT Services會向轉介獲聘應徵者的招聘公司支付招聘代理費，包括獵英及Isearch。

何允聰與李靖雯同被控的七項控罪指，他們涉嫌向HKT Services虛假地表示，獵英是轉介7名應徵者予HKT Services的招聘公司，並意圖詐騙而誘使HKT Services向獵英支付招聘代理費共約19萬元，而導致何允聰及李靖雯獲得利益，或HKT Services蒙受不利。

何允聰與李庚玲同被控的四項控罪指，他們涉嫌向HKT Services虛假地表示，Isearch是轉介另外四名應徵者予HKT Services的招聘公司，並意圖詐騙而誘使HKT Services向Isearch支付招聘代理費共逾11萬元，而導致何允聰及Isearch獲得利益，或HKT Services蒙受不利。

另外四項控罪指何允聰及李庚玲涉嫌一同串謀詐騙HKT Services，虛假地表示Isearch是轉介另外四名應徵者予HKT Services的招聘公司，並誘使HKT Services向Isearch支付招聘代理費逾11萬元。