廉署起訴保險代理　涉詐騙逾13萬元佣金及花紅

廉政公署昨日（15日）落案起訴一名保險代理，控告他涉嫌訛稱兩名下線保險代理向一名客戶銷售一項保險產品，以詐騙一間保險公司佣金及花紅共逾13萬元，明日（17日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署昨日（15日）落案起訴一名保險代理，控告他涉嫌訛稱兩名下線保險代理向一名客戶銷售一項保險產品，以詐騙一間保險公司佣金及花紅共逾13萬元。（資料圖片）

被告江武漢（65歲）案發時為美國萬通保險亞洲有限公司（美國萬通）高級分行經理，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。美國萬通現稱萬通保險國際有限公司（萬通保險）。

被告於案發時在美國萬通任職高級分行經理。被告和受他監督的下線保險代理負責推銷美國萬通的保險產品。

若一項保險產品由兩名保險代理共同銷售，每名處理該項銷售的代理會獲發一半銷售佣金。美國萬通並會按保險代理所達到的目標營業額，向他們發放各項相關花紅。

控罪指被告涉嫌於2008年12月8日至2009年1月9日期間，向美國萬通虛假地表示，一名保單持有人投保的保單，是由兩名下線保險代理共同處理，並意圖詐騙而誘使美國萬通就該保單，向二人支付佣金及花紅共逾13萬元，而導致該兩名保險代理獲得利益，或美國萬通蒙受不利。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。萬通保險在廉署調查案件期間提供全面協助。