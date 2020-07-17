新冠肺炎｜北角城市花園8座一居民初確診　今早送院入深切治療部

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，截至下午1時許，消息指本港今日（17日）新增超過60宗確診及初步確診個案。東區區議員仇栩欣在Facebook中表示，城市花園第8座有住戶初步確診，城市花園管理處則指正進行清潔消毒工作。 據了解，北角城市花園增一人初步確診，患者今早被送入律敦治醫院，情況危殆轉入深切治療部。

據了解，北角城市花園增一人初步確診，患者今早被送入律敦治醫院，情況危殆轉入深切治療部。（資料圖片）

管理處已進行清潔消毒

仇栩欣Facebook引述城市花園管理處指，接獲第八座住戶通知，其家人初步確診。衞生防護中心暫未有消息，但管理處會出通告及進行消毒工作。管理處表示，現時已於第8座大堂進行清潔消毒工作。

據了解，北角城市花園增一人初步確診，患者今早被送入律敦治醫院，情況危殆轉入深切治療部。（資料圖片）

城市花園商場補習社老闆及學生先後確診

翻查資料，上周五（10日）確診的一名35歲、居於將軍澳日出康城晉海的男患者，與太太在城市花園商場開設補習社「雋妍教育中心」，而學生大部份居於北角區城市花園、康澤花園。其後於7月12日該補習社一名7歲男學生亦確診，該名男童居住在北角寶馬山道賽西湖大廈15座，數名同學送檢疫中心。