新冠肺炎｜牛池灣街市關閉清潔　街坊：洗得太遲

新冠肺炎第三波疫情未見頂，多宗個案涉及的北河街和牛池灣街市今晚（17日）提早於7時關閉清潔消毒。牛池灣街市在關閉前人流稀少，只得數間攤檔營業，7時許有三位身穿保護衣的食環署外判員工在街市外洗地。 有檔主昨日才得知今天提早關門清潔，感到突然，又說近日受疫情影響生意減少，但「點來點擋」。對於有多個確診者到過牛池灣街市，有街坊認為洗得太遲，亦有人覺得清潔街市後信心增加。

牛池灣街市今晚提早關閉，食環署早前表示會清潔消毒公用地方及設施，而攤檔範圍需由檔戶自行處理。（羅君豪攝）

新冠肺炎第三波疫情未見頂，多宗個案涉及的北河街和牛池灣街市今晚提早於7時關閉，食環署早前表示會深層清潔消毒約4小時，包括清潔消毒公用地方及設施，而攤檔範圍需由檔戶自行處理。

牛池灣街市在關閉前人流稀少，只得數間攤檔營業，關閘後7時許有三位身穿保護衣的食環署外判員工在街市外清洗地面。

在街市關閉前買了餸的鄧女士直言，「疫情去到依家咁，而家洗街市緊係遲。」又有街坊表示「唔知咁早收」。

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居民一次過買幾日餸 避免人多時到街市

附近居民許女士表示頗擔心，始終有患者來過，「清洗下都好」，清潔後信心會增加。她指今個星期街市人流明顯減少，又說牛池灣街市衛生情況尚可，不算骯髒。她表示，以前每天來買餸，現時一次過買兩至三天餸。她說不會去其他街市買餸，會做足衛生安全措施，街市人多亦避免逼入去，又盡量少出外。

賣魚蛋、豆腐等食物的檔主羅先生昨日才知今日街市提早關門清潔，感到突然。他表示每晚都有清洗自己檔口，食環署亦和以往般清潔街市範圍。

羅先生表示，自從第三波疫情爆發，生意減少，「好多人都驚」，因為這個街市有確診個案到訪過，市民會去一些沒有感染個案的街市買餸。街市清潔過後，「（生意）都係會差好多，因為呢個街市領咗嘢，市民都心驚」，但疫情難以預料，「點來點擋」。

街市花檔檔主曾女士兩日前收到通知今天大清洗，她表示擔心，因為有確診者到過街市，進行清潔比較好，她平時都有清潔檔口，她又說最近生意減少了五至七成。