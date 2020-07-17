新冠肺炎｜梅艷芳兄長城市花園疫廈開食品店　重新裝修紀念館

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情持續，今日（17日）截至下午4點，新增58宗確診，北角城市花園8座一名女患者心臟停頓送院後確診，今日中午離世。 已故天后梅艷芳的兄長梅啟明，亦在城市花園8座旁開設馬來西亞食品店，去年開幕的梅艷芳國際紀念館又再裝修，梅啟明表示只會做好個人防禦措施，開業等計劃會如常，他亦指梅媽覃美金正留守家中抗疫。

已故樂壇巨星梅艷芳的哥哥梅啟明，於城市花園8座旁開設馬來西亞食品店現正裝修，計劃於月内開業。記者在城市花園採訪居民防疫時，遇到他剛巧回到店舖準備。他說大廈有多名保安員守候感到奇怪，後來才知道有居民確診，「都唔驚得太多，避無可避，入面惠康日日都咁多人買嘢，咪仲驚過我。」

他表示只會做好個人防禦措施，開業等計劃會如常進行，「度度都有，冇話去邊度冇咁驚，中唔中都要睇彩數，順其自然。」

梅艷芳的哥哥梅啟明計劃在城市花園地舖開設梅艷芳紀念館。（梁煥敏攝）

建梅艷芳紀念館再遇世紀疫症

另外，梅啟明去年在城市花園地下一地舖開設梅艷芳國際紀念館，免費開放，但批評不斷，現在重新裝修，計劃以利舞臺為設計主軸，希望在現正進行裝修，希望於梅艷芳10月10日生日前完成。

梅艷芳2003年底病逝，當年正值沙士襲港，17年後的今日又遇上另一場世紀疫症，梅啟明慨歎非常「心噏」。

梅艷芳的哥哥梅啟明計劃於城市花園舖開設梅艷芳紀念館。（梁煥敏攝）

梅啟明現時與梅媽覃美金同住在北角城市花園，他說梅媽仍十分精靈，防疫知識比他更高，並早已自我隔離，足不出戶，只是在兩個多星期前曾外出了看中醫及取中藥，現不敢跟她説有居民確診，「我哋平時返屋企，唔記得洗手除口罩都被佢鬧，佢仲叻過我，日日睇住電視教防疫，半年來都好少出街，話要在家抗疫。」

梅媽覃美金及梅啟明，在梅艷芳病逝後，多次與遺產管理人打官司，要求提取梅艷芳遺產，但多次打輸官司。