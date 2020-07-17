新冠肺炎｜政府強調免費病毒檢測只為找確診者　不會派發陰性證明

因應連日有源頭不明的本地感染新型冠狀病毒肺炎個案，政府今日（17日）起為高風險群組包括的士司機提供免費新冠病毒檢測。政府發言人發聲明強調，免費檢測只為盡早找出受感染人士，以截斷傳播鏈，若有市民因個人原因，如需以檢測陰性證明作出入境用途，需自行安排檢測。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦指出，不會為每個檢測呈陰性的人士都派發報告，讓他們持該證明上班，暫只針對陽性個案通知。

張竹君表示，病毒檢測目的是找出確診者，不會發出檢測呈陰性的證明。（梁鵬威攝）

張竹君：無可能發證明讓僱員可上班

政府發言人在新聞稿中提到，目前不論是衞生署或醫院管理局為公立醫院、門診及私家診所病人提供的病毒檢測服務，抑或最新由私營機構為高風險群組做免費檢測的服務，目的均是鼓勵有徵狀的市民盡快進行病毒測試，務求做到及早檢測，推前診斷，在社區層面找出受感染人士，盡快斷絕病毒的傳播鏈，政府透露，昨日（16日）完成測試約13,000個樣本，而高風險或高接觸群組人士的社區檢測亦已陸續開展。

發言人強調，若市民的樣本對檢測呈陰性反應，有關人士不會另行獲公營機構發出病毒測試陰性證明，如市民因個人原因需要進行2019冠狀病毒病測試，以取得有關測試證明作私人用途包括出入境等，需自行另作安排進行病毒測試，至於入境廣東省的病毒檢測，則須由政府認可進行檢測的醫療檢測機構進行。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日的疫情記者會亦被問到，會否向有需要持陰性證明上班的僱員發證明時回應指，現時檢測主要針對陽性個案，做測試目的是找出確診個案，防止病毒蔓延，她強調「無可能每個陰性個案都派發一張報告用嚟返工」。

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