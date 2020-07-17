新冠肺炎｜兩沙田消防員曾與確診者打球　須檢疫隔離

新冠肺炎疫情持續在社區擴散，據指有兩名沙田消防局消防員曾經與確診者打球，需要入檢疫中心。消防處回覆《香港01》查詢指，確認兩人於本月13日，與一名確診患者進行球類運動，已而被列為密切接觸，並須檢疫。其中一人接觸患者後一直休假；另一人則於14日在田心消房局當值，期間局內共有22人當值。該消防局已經完成清潔及消毒工作。

其中一名曾與確診者接觸的消防員，曾於本月15日到田心消防局當值。（資料圖片）

消防處回覆《香港01》查詢指，於昨晚 （16日）收到衞生署衞生防護中心通知，指他們曾經在本月13日晚上，與一名確診患者進行球類運動，因而被列為密切接觸者，並須進行檢疫。

局方指，其中一名消防員接觸該名確診患者後一直休假；而另一名消防員曾於本月14日在田心消防局當值，當值時間為上午9時至翌日（15日）上午9時，期間局內共有22人當值，當中包括軍裝及文職人員。該消防局已經完成清潔及消毒工作。

頭部受傷傷者入院後確診 三救護要檢疫

另外，消防處於昨日 （16日）零時24分，接獲一宗頭部受傷的緊急救護召喚，調派隸屬馬頭涌救護站的人員到場處理。經初步處理後，救護人員把該名傷者送往伊利沙伯醫院。處方事後得悉有關傷者為確診患者，即時聯絡衞生署衞生防護中心跟進。中心審視個案後，將該三名救護員界定為密切接觸者，並安排到檢疫中心檢疫觀察。