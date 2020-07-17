新冠肺炎｜政府容許公務員交替在家工作　續維持公共服務

近日本港新冠肺炎疫情嚴重，昨日（16日）的確診數字更創下疫情爆發以來新高，有部分私人企業採取員工在家工作安排，減少員工感染風險。 公務員事務局今日（17日）表示，政府為保障僱員的健康和安全，「提醒政策局和部門盡量彈性處理員工的上班安排，並維持公共服務」，亦發出指引指示個別部門可考慮將員工分成兩組並交替在家工作。另外，公務員事務局亦指示各部門可以考慮彈性上班和午膳時間，令員工可以避開交通最繁忙的時間，及在一般的午膳時間以外用膳。

公務員事務局發出指引，指示個別部門可考慮將員工分成兩組並交替在家工作，以及考慮彈性上班和午膳時間。（資料圖片）

另外，公務員事務局亦指示各部門可以安排懷孕員工，以及正在等候病毒檢測結果的公務員在家工作。公務員事務局重申，政府一直在保障僱員的健康和安全的前提下，為市民提供公共服務。

林鄭月娥日前提及，不少人曾詢問公務員能否在家工作，她指曾認真考慮，亦有參考上次經驗，但認為一刀切在家工作似乎並不適合。她解釋，政府是提供公共服務機構，倘實施在家工作，將無可避免影響市民服務，例如運輸署更換車牌、 社署申領綜緩、屋宇署入則等，「所以今次不打算大幅度在家工作，和私人機構不同。」。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則回應，政府應盡快讓員工在家工作，批評「政府親自落好過部門自己百花齊放」，因部門或認為「無落過指示就唔使做」。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦表示，倘一周後確診個案未能明顯下降，政府須考慮進一步收緊防疫措施，包括安排公務員在家工作、非緊急服務暫停一周。