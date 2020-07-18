新冠肺炎｜彩虹混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應　未有病徵

新冠肺炎疫情持續，漁護署今日（17日）表示，一隻居於彩虹、由確診者飼養的混種短毛貓，其糞便樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應。惟及後收集的樣本均呈陰性，該貓隻現時沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵。

糞便樣本對病毒測試呈陽性反應的貓隻，為彩虹患者所飼養。（資料圖片）

僅一日的樣本對病毒呈陽性反應

漁護署表示，該隻居於彩虹的混種短毛貓，由於其飼養人確診新型冠狀病毒肺炎，貓隻於7月10日被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。署方連日為其抽取口腔、鼻腔、直腸及糞便樣本進行檢驗，其中7月13日的糞便樣本對病毒測試呈陽性反應，惟及後收集的樣本均呈陰性，而該貓隻現時沒有任何與病毒相關的病徵。漁護署指，會繼續密切監察貓隻，並會為其反覆測試。



發言人提醒，寵物飼養者須經常保持良好衞生習慣，保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸，如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。發言人強調，現時未有證據指出寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，飼養者在任何情況下，絕不應棄養寵物。

確診馬主周巧兒的松鼠狗，是全球首隻感染新冠病毒的狗隻。牠在康復回家數日後死亡。（網上圖片）

累計四隻寵物貓狗確診

翻查資料，本港疫情至今，一共有兩隻狗及一隻貓染疫，在病毒測試時呈陽性反應，但均沒有病徵。在確診狗隻中，馬主周巧兒的松鼠狗是全球首宗感染新冠病毒的狗隻，惟牠康復回家數日後死亡。