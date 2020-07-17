新冠肺炎｜張宇人：食環署18日起免費為食肆長工檢疫　無名額限制

新冠肺炎第三波疫情日趨嚴峻，有確診者行蹤更遍佈多間食肆，引起社會對食肆進食安全的憂慮。立法會飲食界議員張宇人今日（17日）表示，食物及環境衛生署會為食肆派發檢測工具，檢測會由政府負擔所有費用，食環明日（18日）起會將深喉唾液樣本收集工具帶到食肆，員工採集樣本後再收回，希望食肆配合。 他又表示，是次檢測對象主要為食肆長工，未能為兼職提供檢測，而檢測則沒有名額限制，希望食肆儘快登記。

籲管理層為員工填寫資料 檢測後會出證明書

張宇人表示，當食肆上網登記檢測服務時，需要填上聯絡人電話和人數，食環會在稍後打電話予聯絡人，而檢測人數會以長工計算。他又補充，檢測使用的樽需寫上員工的中英文姓名、手機號碼、身分證號碼等，希望管理層可以幫員工填寫，以免填錯。

張提醒，大家最好在早上起床未刷牙時開始收集樣本，然後吐出喉嚨深處的唾液，再將樣本帶回公司，屆時會有食環職員取回檢測的樽。當食環測試完並確認結果為陰性之後，將會出一份證明書予店舖，建議食肆將該證明放在櫃面、門口等地方，令市民安心、員工都放心。

食環明將主動去高危地區 其他地區可儘快報名

張宇人表示，政府在18日開始會主動去黃大仙、慈雲山、觀塘及新蒲崗一帶等高危地區，主要為中式餐廳和茶餐廳等進行檢測。其他地區的食肆如果希望政府儘早檢測，可儘早到食環網站登記，早報早做，在網上留下牌照號碼、聯絡人姓名和電話報名即可。

至於檢測名額方面，他則稱政府表示沒有名額限制，但不知道檢測能力每日是否有1萬個，化驗所「做得幾多得幾多」。但他相信由於工具有限，亦牽涉樣本的交收、運輸過程，實際上數量有限制。

立法會飲食界議員張宇人今日（17日）表示，食物及環境衛生署會為食肆派發檢測工具，檢測會由政府負擔所有費用，食環明日（18日）起會將深喉唾液樣本收集工具帶到食肆，再將其收回，希望食肆配合。（甄以恆攝）

長工已有近20萬人 未能為兼職做檢測

張宇人指，食肆長工起碼有近20萬人，政府會儘快處理，但兼職難以兼顧。他解釋指，兼職人士較難安排檢測，例如發放樣本後未必能收回等。他補充，食肆在登記後食環會儘快安排聯絡，建議食肆一有空檔就儘快檢測，因為如果「唔出聲」就可能要等到最後，為時已晚。

採集深喉唾液樣本教學影片：

https://covidfree.projectscreen.co/how-to

報名詳情：

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/covid19_test/guide_staff_restaurant.html