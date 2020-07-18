新冠肺炎｜鯉魚門度假村作社區隔離中心　醫管局料一兩周內啟用

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，對公立醫院系統造成壓力。醫管局行政總裁高拔陞今日（18日）指，因今波疫情確診者中有不少長者，他們亦可能有長期病患，故住院時間較長，影響隔離病床流轉。當中內科一線負壓病床最緊張，使用率一度近80%。 高表示，將視乎疫情，將現時為檢疫中心的柴灣鯉魚門公園度假村，改用作社區隔離中心，接收病情穩定的患者，以及經篩查檢測中找到的無病徵患者。他指鯉魚門公園度假村可在72小時內轉用，估計以現時疫情走勢，會在一至兩星期啟用。

高拔陞今日在港台節目《星期六問責》中表示，近日本港疫情情況嚴峻，社區有不同群組出現，故醫院亦很難完全無個案。他指現時一線負壓病床有1,200張，然而因本身醫院入住率亦較高，故較難騰空病床作二線負壓病床。加上今次較多患者年紀大，住院時間較長，亦需更多時間做康復治療，影響隔離病床流轉。

他又指，現時一線病床使用率接近70%，當中內科更一度近80%；而因現時病人康復情況未足以轉到二線負壓病床，故非當局最努力找尋病床目標，反而會更著力尋找病床讓等待檢測人士使用。

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+ 20 + 19 + 18

他表示，將視乎疫情將現時用作檢疫中心的鯉魚門公園度假村，改用作社區隔離中心。安排病情穩定的患者轉移到該處，「患者可以仲驗到有少少病毒，都安全可以喺社區做隔離治療多過醫院治療」。而轉移到該處患者除病情穩定，亦須有自理能力能力，以及溝通無問題；有長期病患的病人則會轉到二線負壓病床。

現時鯉魚門公園度假村已停止接收新檢疫個案，因該處有兩個營地，故必要時可先啟用一個。當局初步估算鯉魚門公園度假村可提供100張病床，最快可在72小時內啟用，高估計以走勢，加上早前入院病人已慢慢穩定，一、兩個星期會啟用。他補充獨立房間內會有儀器，如量血壓、體溫計等讓病人自行檢查。

醫護人員會以視像方式與病人溝通，有緊急情況則由東區醫院醫護人員支援，「相信適合病人喺呢個情況嘅照顧同醫院相若」。

高拔陞指鯉魚門公園度假村可在72小時內轉用，估計以現時疫情走勢，會在一至兩星期啟用。（資料圖片／張浩維）

另外，高拔陞亦指當局會有「多手準備」，亞博館亦是考慮選址之一。他表示因亞博館曾用作檢測中心，故處理人數流量有一定經驗，相信運作會暢順；加上亞博館面積大，亦有不同展館，可做到相關調節。而早前亦已研究過感染控制，如通風等，但強調最後要視乎實際運作。

另外，本港有條件批准新藥「瑞德西韋」註冊。高拔陞指醫管局有採用不同治療方案，包括使用瑞德西韋及蛋白酶抑制劑等，現時局方會密切留意情況及與藥廠聯絡。他又強調，現時治療方案有效，數據理想，會再與專家討論治療方案，亦會考慮病人情況而使用不同治療方案。