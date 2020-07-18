新冠肺炎｜醫管局消息：鯉魚門檢疫中心最快月內轉收穩定康復患者

本港第三波新冠肺炎疫情仍在爆發，對公營醫療系統造成沉重壓力，公立醫院的隔離病房超過7成已被佔用。醫院管理局行政總裁高拔陞在網誌指，正積極部署啟用社區隔離設施，有需要時在數天內可以開始接收病人。 醫管局消息人士透露，社區隔離設施的選址是柴灣鯉魚門公園度假村。該處有379個檢疫單位，惟目前有279間房間都有檢疫人士入住。消息人士稱，正積極與衞生署磋商把檢疫人士轉到其他檢疫中心，當單位被清空後，醫管局有能力在72小時內啟用該設施，去接收正穩定康復，等待出院的病人。 按照目前的疫情發展，消息人士相信本月內已需啟用設施，若屆時仍有檢疫人士未遷出，鯉魚門公園度假村或需分成兩部分，分別讓確診患者及檢疫人士入住。

鯉魚門公園度假村社區隔離設施。 (醫管局提供)

改為社區隔離設施 符六條件可遷入

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生昨天在記者會稱，截至昨午12時，有375名確診者在14間公立醫院留醫，醫管局啟用了650間負壓病房，共有1,207張病床，使用率分別是71%和62%。

醫管局消息人士透露，社區隔離設施的選址是柴灣鯉魚門公園度假村，因該處有獨立房間，地點遠離民居，與東區醫院相距不遠，方便物資補給及人手支援。據了解，公立醫院醫生會先評估病人情況，若病人正穩定康復，例如超過48小時沒有發燒，無呼吸道感染病徵，正等待出院，並有自理能力，非孕婦、兒童，一共六個條件，就符合入住社區隔離設施的條件。

鯉魚門公園度假村社區隔離設施。 (醫管局提供)

病人一人一房 擅離房間料不會播毒

消息人士稱，鯉魚門公園度假村由檢疫中心變身成社區隔離設施後，每名病人會入住一個獨立單位，醫管局不會把房間改為負壓，病人可以開窗，但不可離開房間，「就算佢哋違規走出嚟，唞咗啖氣，咁低病毒量，附近空氣有流動，都足以稀釋到一個安全情況。」

醫管局會向每名入住的病人發放一套維生系統測量儀，包括溫度計、血壓計、血氧計、一部平板電腦，病人每天可自行在房間內測量維生指數，若任何一項指數不符標準，例如體溫過高，系統會即時把數據傳送到醫護人員的儀表板，並以紅色標示，提醒醫護留意病人情況。醫管局或會把相關系統與院內沿用的臨床資訊管理系統等各式系統連接。

鯉魚門公園度假村社區隔離設施。 (醫管局提供)

通宵2護士照料100名病人

消息人士表示，醫生、護士、文職人員及醫療助理都會進駐鯉魚門提供服務。設施啟用初期，會先安排一名醫生在朝九晚五工作，而護士則分三更工作，上午更及下午更分別有5人，通宵更則有2人，料可照顧100名病人。

消息人士強調，相信醫護人手與病人比例足夠，因當局引入科技協助護理，醫護可以使用視像系統問診，取代巡房，而若病人有急切治療需要，可透過電話聯絡醫護人員。醫護會在醫療站或病房內提供即時急救，有需要的也可轉送到東區醫院。據悉，若日後300多個單位全部轉為社區隔離設施，共需6、7名醫生及55名護士，醫生會先從急症科醫生抽調，日後會從其他專科招募。

據了解，醫護每天會為病人檢測深喉唾液，若有連續兩次檢測結果為陰性就可出院，但與一般住院病人不同，當局不會為他們檢驗糞便或血液。醫護會集中於每天早上接收新症入社區隔離設施，下午集中安排出院，並設專車送出院者離開鯉魚門公園度假村。

鯉魚門公園度假村。 (添馬台facebook圖片)