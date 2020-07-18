立法會選舉｜多名泛民參選人簽署確認書　昐聚焦於爭取過半議席

新一屆立法會選舉提名期今日（18日）開始，多名參選人早上到政府總部提交提名表格。選管會要求立法會選舉參選人簽署的確認書，屬自願性質。 今日提交提名表格的多位泛民參選人稱有簽署確認書，包括參選教育界葉建源、會計界梁繼昌及社福界張志偉。 梁繼昌稱，確認書現時為程序問題，希望民主派人士不要聚焦於確認書是否為意識形態的抗爭，而要主力打好選戰。張志偉同樣稱若以取過半議席為目標，不應拘泥於簽署確認書的問題。

梁繼昌稱已簽確認書，認為僅為程序問題。（廖雁雄攝）

報名參選會計界別的梁繼昌稱有簽署確認書，他稱於4年前選舉確認書為意識形態的抗爭，但隨著環境轉變，現時僅為程序問題。他稱，明白不同候選人於確認書是否必須法律文件存分歧，但強調不是意識形態上的分歧。他希望民主派人士不要聚焦在此，而要努力打好選戰爭取議會主導權。

談及競選目標，他稱希望今年為最後一屆有功能組別，而國安法執行時能夠確保專業界別能保持獨立、操守下進行工作。

報名參選社福界的張志偉同樣稱已簽署確認書，他稱有共識不拘泥於簽署與否問題，而要朝取得過半議席為目標，加上一旦當選後宣誓內容亦與確認書相若。他稱，對於選情有信心，至於有傳曾健超及曾錦榮會參選社福界，張稱相信只屬傳言，而社總早前有意參加初選，但礙於時間問題未能參加。他又稱，根據過往選舉結果，就算參選人數增加，對選情不會有太大影響。

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報名參選教育界的葉建源，於交表前同樣稱會簽署確認書。（廖雁雄攝）

至於報名參選教育界的葉建源，於交表前同樣稱會簽署確認書，認為當中提到的基本法及對特區效忠問題，同樣在參選聲明內提及。他認為重要是中央政府落實遵從一國兩制的實踐。