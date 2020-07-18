立法會選舉｜工聯會派5名單出選　吳秋北坦承選情嚴峻

立法會換屆選舉將於9月6日舉行，工聯會今日（18日）公布出選陣容，派出5組名單角逐新界西、九龍東、港島及勞工界別議席。其中上屆在新界東參選的鄧家彪將接替黃國健出戰九龍東、麥美娟及郭偉強分別爭取連任新界西及港島區，而在勞工界別則派出工聯會理事長黃國以及前區議員梁子穎角逐議席。

工聯會會長吳秋北坦言，在反對派操縱選舉的情況下，選情嚴峻，而在疫情下，拉票活動亦受影響。（羅君豪攝）

工聯會會長吳秋北回應傳媒提問時，坦言在反對派操縱選舉的情況下，選情嚴峻，而在疫情下，拉票活動亦受影響。至於訂立出選名單前有否和其他建制派商討，他未有正面回應，僅稱工聯會的服務和社區參與，均需要其他派別的支持。

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競逐連任的立法會議員麥美娟形容，今次選舉是和「攬炒派」打硬仗。她指過去一年他們無法公平進行選舉，很多服務點和辦事處被人惡意破壞，但即使黑暴籠罩香港，工聯會仍然不會氣餒。

鄧家彪的選舉名單中，包括現任立法會議員陸頌雄及黃國健，以及區議員簡銘東。鄧家彪指，不理解為何有人口說愛香港，但卻是以民不聊生為目標，他又批評有人揚言以「大殺傷力的憲制武器」來和香港攬炒，以外國制裁為目標，質疑這是否愛護香港的表現，他希望通過今次選舉告訴市民誰才是愛護香港。

爭取競逐港島區的現任立法會議員郭偉強表示，侍產假增加到14週、廣東計劃覆蓋福建、長者乘車優惠等政策均是工聯會爭取得來。他批評「攬炒派」要求解散警隊，由「黑暴手足」取而代之爭取的是香港治安變差，而「35+」爭取的，是令香港經濟就業跌落谷底，相信很多市民不希望看到這情境發生。

競逐勞工界別議席的工聯會理事長黃國指，很多基層勞工被外判及合約剝削，政府經常偏袒商界，例如政府在疫情下的補貼，只提供給雇主企業，卻對失業人士缺乏照顧，而政府亦帶頭將基層工作外判。

他指工聯會過去為社區帶來貢獻，例如在疫情期間不惜「捐糧」成立緊急失業慰問金，亦開設口罩廠提供口罩，亦積極協助在內地滯留的港人，呼籲民眾支持工聯會。

與黃國一起競逐功能界別勞工界別議席的，還有工聯會前區議員梁子穎。他認為政府要做好榜樣，為公務員團隊制定更完善退休保障，加強凝聚力及歸屬感，另外亦認為公務員的薪金調整可以與時並進，吸引更多人才加入政府。他指自己來自基層家庭，父母曾分別是建築工人及前線基層工人，因此深明勞工階層的艱難處。