新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末　市民仍郊遊　直言離島不會更安全

隨着本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府重新收緊防疫措施，當中包括重新收緊限聚令至禁止四人以上聚會，並呼籲市民避免外出。限聚令收緊的首個周末，中環碼頭人流與平日相若，有市民表示會做好防疫措施，但直言明白離島不會比市區更安全。

中環碼頭人流未有明顯減少。（馬煒傑攝）

隨着第三波新型冠狀病毒疫情在香港爆發，政府於上星期三（15號）再次收緊防疫措施，包括重新收緊限聚令至四人，禁止餐廳晚市堂食等，政府及專家亦呼籲市民儘量留在家中，減少外出，以減少病毒傳播的機會。

然而，防疫措施收緊後的首個周末早上（18日）中環碼頭搭船前往離島的市民人數並未有明顯減少。

疫情下，不少市民仍選擇搭船到離島地區消遣 。（馬煒傑攝）

準備與朋友搭船前往長洲的葉先生和葉小姐表示並不會太過擔心疫情問題，主要認為自己做好防疫措施，保護好自己最為重要。他們又認為，雖然疫情嚴重，但始終不能每日都留在家中，間中都要約朋友出來相聚，最多只是因為疫情而次數減少；他們又指本次行程計劃已久，原本數星期前出發，但因為疫情問題已經推遲數次。

對於離島人流方面，他們並不認為離島地區的人流會特別少「當個個都咁諗，個個都去，都一樣會咁多人」。而對於晚市禁止堂食方面，則表示應該會在度假屋內自己煮飯食。

而準備到南丫島行山的陳太太和兒子則表示自己雖然都驚疫情，但「始終成日留係屋企都唔係辦法，都要出黎行下」，並希望到南丫島較偏遠的地方行山會較少人；他們又指在行山時都會儘量戴口罩，人多的時候就一定會戴着口罩，如果附近無其他人時就可能會除下口罩休息。

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