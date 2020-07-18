新冠肺炎．7.18｜竹篙灣檢疫中心今起運作　陳肇始：難關一定過

新冠肺炎第三波疫情持續爆發，本港昨日（17日）新增58宗確診個案，50宗屬本地個案，累計增至1,714宗，當局預告昨日有約20宗初步確診；今日新增64宗確診個案，累計個案增至1,778宗，超越2003年本港感染沙士患者1,755宗。 另外慈雲山慈安苑94歲男患者不治。消息指，今日再增約60宗確診及初步確診個案。屯門醫院屯門眼科中心三名職員初步確診；一名海關關員初步確診，他在北角海關總部大樓的23樓工作；759阿信屋小西灣藍灣半島分店一名女店員今日凌晨初步確診；南區海怡半島及屯門貝爾特酒店都有人染疫。

【23:30】無綫電視表示，了解到有報道指歌手施匡翹確診新冠肺炎，何雁詩和游嘉欣助手或有友人亦確診，他們早前曾進入電視城工作或接觸某些同事。發言人表示，為謹慎起見，公司已即時追蹤曾經與他們有接觸的工作人員和同事，安排他們接受病毒測試；同時，亦在確診人士出沒過的錄影廠及化粧間進行消毒清潔。

發言人表示，到目前為止，沒有無綫員工確診，會按情況跟進有關應對措施。

【23:30】商台表示，確診感染新型冠狀病毒的女歌手施匡翹，過去14日未曾到訪商台，但得悉相關唱片公司人員確診，並曾隨旗下另一歌手到商台進行訪問，已立即安排清潔消毒。 商台強調，一直嚴格執行多項防疫措施，包括定時為直播室、錄音室及辦公室進行消毒清潔，所有員工及訪客進入大樓必須配帶口罩及接受體溫測試，並向員工以外人士實施人流管制等，以減低社交接觸，及確保所有同事的健康。

【23:15】食衞局局長陳肇始晚上在Facebook發文，指出疫情嚴峻，檢疫設施供應緊張，幸好位於竹篙灣的檢疫中心及時落成，並於今日（18日）正式投入運作，提供800個檢疫單位，舒緩現時檢疫設施的壓力。

陳衷心感謝工務部門同事的努力及高效，僅用了四個月就完成整個第一期工程；接下來將由民安隊，衞生署及醫療輔助隊負責檢疫中心的日常運作。她亦感謝其他政府部門（包括社會福利署、食環署、機電工程署、渠務署、政府物流服務署、消防處及警務處等等），為檢疫中心提供全面支援。

對於疫情，陳呼籲要「萬眾一心，全城抗疫，我有信心香港一定會渡過今次難關！」

從網上的相片及影片可見，眾人載歌載舞，好不熱鬧，大部分參加者在唱歌、跳舞、合照時都無戴口罩，距離甚近。(網上影片截圖)

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【22:52】就屯門眼科中心職員確診感染2019冠狀病毒病，醫院管理局新界西醫院聯網發言人晚上表示，聯網已為33名被列為密切接觸者的員工進行病毒測試，31人結果呈陰性，兩人正等候檢測結果，這批密切接觸者將會入住檢疫中心。聯網會繼續密切監察眼科中心職員的健康情況，並陸續安排在該中心上班的所有職員及外判人員進行2019冠狀病毒測試。

由於眼科中心大部分文職員工將要入住檢疫中心接受隔離檢疫，眼科中心將於星期一（七月二十日）暫時關閉，已預約當日手術或門診的病人無需回到眼科中心，職員會為病人安排改期。病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或最就近的急症室求醫。



發言人表示，目前並無眼科中心病人被列為密切或其他接觸者，但為謹慎起見，聯網會為眼科中心同座的洗腎中心員工及病人，合共100人安排測試。

【22:48】本港第三波新冠肺炎疫情持續，今天新增64宗確診個案。確診個案當中出現多個新群組感染，包括新蒲崗捷菁乒乓球體育中心群組，兩人曾與早前確診的伊利沙伯醫院職員打乒乓球。球會負責人表示已通知9至15日到場打球的所有人士，建議他們做病毒檢測，最新消息當日到訪過有四人確診，一人初步確診。

新冠肺炎｜乒乓球群組擴至4人確診、1人初確診 捷菁稱已全面消毒

【22:05】新冠肺炎疫情大爆發，政府於本周三（15日）起收緊防疫措施，限聚令回復至最多四人。今日是新限聚令實施後的首個周末，淺水灣泳灘依然逼爆，部分更無視限聚令，組成多於四人的聚集。有市民認為泳客做好保護措施，保持社交距離，問題便不大；亦有市民認為泳客的行為不負責任，容易做成病毒傳播。

新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末 淺水灣泳灘依然逼爆

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【21:13】衞生署指，近日有4名確診者於7月9日（上周四）曾到旺角雅蘭中心4樓參加一個聚會，最少有十數席，期間有聚餐及唱歌。有區議員指收到市民報料，該聚會是中華輝煌會舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」。出席該聚會的包括前區議員林博，他在Facebook表示，中華輝煌會是一個愛國愛港的團體，記者致電他，他指昨天聽聞該聚會有人確診。另有參加者在Facebook指當晚全場爆滿有30席，她上載照片及影片可見眾人載歌載舞，好不熱鬧，大部分參加者在唱歌、跳舞、合照時都無戴口罩，距離甚近。

新冠肺炎｜雅蘭中心稻香慶回歸晚會爆集體感染 載歌載舞無戴口罩

【20:53】置地公司澄清昨日一名確診者（案編號1694），並非置地廣塲租戶。

【20:30】《南華早報》編採部City section一名員工今日初步確診新冠肺炎，公司決定今晚11時半關閉時代廣場辦公室，以便進行深層清潔，未定何時重開辦公室。該員工本周一及二有上班，在近窗邊位置工作，由於已實行在家工作，因此該兩日在辦公室的員工人數不多，公司提醒有返工的同事聯絡人事部。

新冠肺炎｜《南華早報》編採部員工初步確診 四個月來第三人染疫

【20:22】本港新冠肺炎疫情加劇，食環署今日（18日）表示，因應部份確診個案與街市有關連，明日 （19日）起至下周二（21日），將加強清潔及消毒轄下12個九龍區的街市。12個街市在當日提早一小時關閉，下午7時開始進行深層清潔消毒工作。

新冠肺炎｜食環署12個九龍街市明起陸續提早關門清潔消毒

【20:15】稻香集團就雅蘭中心分店出現群聚確診個案，公司表示，為保障顧客及員工健康，雅蘭分店（包括雅蘭中心3樓及4樓）由即日起開始暫停營業，並在此期間會邀請專業清潔公司進行店內全面徹底消毒清潔；又稱至今分店未有收到員工表示有身體不適情況, 但分店會安排確診者到店當日的值班員工即時回家休息14天，並會與衛生防護中心跟進，盡快安排員工進行病毒檢測。

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【19:25】醫院管理局公布截至今日中午12時，過去24小時有10名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1216、1230、1234、1236、1255、1271、1289、1305、1462和1592），至今共有1,274名確診或疑似病人康復出院。



現時共有421名確診病人分別於14間醫院留醫，其中13人情況危殆（個案編號：595、1315、1338、1346、1401、1428、1497、1562、1630、1640、1679、1680和1710），11人情況嚴重（個案編號：1269、1306、1322、1348、1424、1439、 1443、1449、1470、1485和1557），其餘397人情況穩定。

【19:20】提供冠狀病毒測試的養和醫院，宣布下周一（20日）起全包優惠價下調一成至1,800元。院方解釋，因應本地2019冠狀病毒測試需求不斷上升，減價以便讓更多市民受惠。院方表示，由3月初擴展至為有需要的門診病人進行檢測，截至7月中，總共進行逾6,000個2019冠狀病毒測試。

現時優惠價為2,000元，下調一成後為1,800元。費用包括一次醫生診症、深喉唾液測試及測試報告，測試報告將以電郵方式通知結果。市民可即時經養和網頁預約，自選日期、時間，並另設20人或以上的企業預約。院方稱，在指定時間內交回樣本，可即日獲得測試結果。詳情如下：養和醫院門診部：星期一至六下午5時前，或星期日及公眾假期下午2時前；養和家庭醫學及基層醫療中心 ：星期一至六（公眾假期除外）下午2時前。

【19:15】本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，為減少輸入確診個案，由下周六（25日）零時零分起，抵港人士倘在14日內曾到孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非等國家停留，須出示相關病毒陰性檢測證明。勞工處發言人表示，外傭辦理乘坐飛機赴港的登機手續前，須出示上述證明文件；僱主須向政府簽署承諾書，表明在安排外傭來港時，會遵守相關指明及承擔核酸檢測費用。處方警告如僱主違反承諾，或會被給予不良紀錄，入境處可能會拒絕其日後聘用外傭的申請。

新冠肺炎｜僱主需承諾負擔外傭來港檢測費用 違諾或不能再聘用

【18:16】新冠肺炎第三波疫情持續，有街市出現群組感染個案，包括慈雲山街市、北河街街市和牛池灣街市。而沒有群組爆發的樂富街市下午人流頗多，街市內幾乎人人配戴口罩。

有旺角居民認為樂富街市比較衛生，遠道而來買餸，表示自己下廚較出外用膳安全。有商戶表示，最近有慈雲山和黃大仙居民前來買餸，人流增加，亦有六成客人以電子貨幣支付，避免接觸現金。

新冠肺炎｜慈雲山街坊轉至樂富街市買餸 六成市民用電子支付

【18:14】九巴宣布，因應疫情在社區再次爆發，政府及企業實行多項防疫措施，入夜後市面人流明顯減少，因此經運輸署批准，九巴將由下周一（20日) 起，調整部分晚上9時後的班次。經調整後，受影響路線的班次，較原定的班次不多於十分鐘，與此同時，九巴會投放資源加強晚間繁忙時段的服務，並密切留意客量，作靈活車務調配，安排外勤人員協助乘客，以加快疏導人流。九巴相信調整班次能更有效運用資源，照顧市民疫情下的出行需要。

另外，路線N41X及271S亦於下周一起暫停服務，直至另行通知。乘客可改乘N241或N271。

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【17:45】新冠肺炎確診數字已超越2003年沙士總感染人數。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，雖然目前每天有約60宗確診個案，但數字暫時未有幾何級數地上升，反映政府實行的措施不是完全無效，而新措施剛生效數天，仍需密切留意未來數天疫情變化，若情況沒有好轉，措施或需「加辣」。他又再呼籲市民避免堂食，做好手部衛生，及需戴口罩。

新冠肺炎｜袁國勇指一除口罩就高危籲勿堂食 現金交易或播毒

【17:35】本港新冠肺炎踏入第三波爆發，近日均錄得雙位數確診個案。大澳鄉事委員會昨（17日）發通告，禁止非本區居民進入三涌棚屋範圍。有居民今（18日）向《香港01》解釋，因為不少遊人會經過棚屋進入棚屋中間的餐廳，但棚屋多為長者，免疫力較弱，故有必要保護他們。至於大澳其他範圍仍然開放，並歡迎遊人前來觀光、遊玩。

新冠肺炎｜大澳三涌棚屋禁遊客內情揭秘 其他範圍仍開放遊人疏落

【17:35】張竹君表示，現時接近100宗患者曾參加很多活動、宴會，「大家生活多姿多彩，好難追蹤，不能只單靠隔離緊密接觸者。要大家停一陣，盡量少外出，做足防護措施拖慢疫情」。

被問及檢疫中心是否足夠，她直言並不足，「個案多，除輸入性外，其他亦有幾十宗、屋企人幾人去街，10幾20個。如大家行為不變，起多多檢疫中心都唔夠裝。」

新冠肺炎｜張竹君：行為不改幾多檢疫營都不夠 無病徵勿去搶化驗

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【17:29】確診的乒乓波活動群組，患者曾到新蒲崗的「捷菁球會」，查網上有一間捷菁乒乓球體育中心。另雅蘭中心聚會群組出席者，他們是到該大廈內的稻香酒家。

【17:12】張竹君表示，截至昨日有150至160位患者居住在慈雲山區，她呼籲全港居民均需留意衞生，而慈雲山中心街市是聚腳點，故出現爆發，提醒要特別留意做多注意環境衛生。

另外，屯院眼科中心有三名員工染疫，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，中心內有30名職員或須住檢疫中心隔離。

【16:58】其他暫時未找到源頭個案，包括油麻地真光女書院16歲女生，編號為＃1733，她在本月11日有咳，在隨後兩日都有上學或參加考試。另外，#1739為一名61歲男歌手，他會在尖沙咀唱歌，他在唱歌時很多時未必戴口罩，張竹君表示，外國有研究爆發現，如唱歌不知自己有病，會引起嚴重傳播。

另再有零售業人士確診，＃1745為油麻地42歲男小販，他接觸很多人，＃1764在小西灣南灣半島廣場工作，為一名50歲女子，相信是759阿信屋分店店員。另再多一位海關人員確診，#1769患者與太太同確診 ，太太為＃1748。

新冠肺炎｜海關關員初步確診 周四最後一日北角上班 妻同確診

張竹君（左）公布新增64宗新冠肺炎確診個案，另有約60宗初步確診，總數為單日新高。（廖雁雄攝）

新冠肺炎｜增35宗源頭未明本地個案 真光女學生、機場清潔工染疫

【16:51】張竹君表示，#1715與#1426個案，為旺角通菜街食肆女侍應；另疑出現打乒乓波群組，個案#1738及#1747與已確診的＃1635一齊打波，或他們之間有傳播。今日確診的#1765及#1774個案，在本月9日到旺角雅蘭中心參加聚會，有10幾圍，之前已有兩人確診，分別是＃1632及＃1652個案，亦有初步確診個案，聚會中除食飯，亦有唱歌。

【16:48】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，只有4宗屬輸入個案。當中25宗與其他群組有關連，另35宗無源頭。另有60多位初步確診等候覆檢結果，她直言今日特別多個案。

新冠肺炎｜本港累計確診個案1778宗超越沙士 多圖分析兩疫症走勢

【16:30】新冠肺炎疫情再蔓延至公立醫院，毗鄰屯門新都商場的屯門眼科中心三名文職人員今日確診，其中兩人昨日有上班。中心已經大清洗，衞生署派員收集其他職員的深喉唾液樣本作檢測。

身兼政府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇，下午視察屯門眼科中心環境，他指三人有交收現金、病例，每日接觸逾200病人，仍在調查感染途徑。

新冠肺炎｜屯門眼科中心三確診 袁國勇：交收病歷日接觸200病人

【16:24】屯門區議會區議員潘智鍵也在FB披露。今日凌晨，衞生署人員在屯門貝爾特酒店接走一名初步確診者。他稱，酒店已經清空該個樓層嘅住客，今日內會全面消毒。

【16:10】公民黨南區區議會海怡東選區議員俞竣晞在FB披露，海怡半島出現第七宗確診個案，今早衞生署人員於第26座接走一名確診男子，他居於低層單位。管理處已完成消毒工作，包括患者所居住樓層、停車場大堂、後樓梯垃圾房等工眾地方進行消毒工作，以及清洗大堂冷氣過濾器及出風口。保安員由即日起會為進入該座人士量度體溫。

俞引述東商場五洲琴行表示，患者為其中一位學生的家長，而該學生的最後上課日期為7月11日，琴行及東商場皆會進行消毒工作。

新冠肺炎｜鴨脷洲海怡廣場琴行有學生家長確診 明日起關閉消毒

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新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診 袁國勇視察中心環境

【15:50】袁國勇等到過初步確診文員工作的辦公室，視察15分鐘後離開。

【15:24】屯門眼科中心3名文員初步確診新冠肺炎，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午到達現場了解。

【15:24】一名駕駛23號線的新巴司機昨日（17日）確診，其太太亦染疫。新巴翻查紀錄表示，涉事確診車長於7月2日曾駕駛116號線，其後均是駕駛23號線。翻查資料，116號線為過海巴士線，由九巴及新巴聯營，該路線來往慈雲山及鰂魚涌；而今波疫情下，慈雲山群組最早確診日期為7月7日，是一名港泰護老院的院友。

新冠肺炎｜確診新巴車長曾駕116線來往慈雲山 19名車長正等結果

759阿信屋小西灣藍灣半島分店，一名女店員初步確診，分店今起暫停營業並進行消毒。（759阿信屋圖片）

【15:04】759阿信屋小西灣藍灣半島分店一名女店員今日凌晨初步確診，該員工最近上班日為本周四（16日)，她主要負責收銀及處理貨品，工作期間有戴口罩。759阿信屋在店門貼出通告，稱公司知悉事件後已立即安排分店停業，並通知所有店內員工休息，並配合衞生防護中心流行病學追蹤程序，進行病毒測試及其他安排；暫停營業期間會棄置所有未經包裝食品，並為分店進行徹底消毒。

據了解，該員工居於慈雲山，曾與丈夫光顧有群組爆發的溫莎餐廳，其丈夫亦已初步確診。

【14:45】據了解，在北角海關總部23樓工作的一名海關關員，初步確診新冠肺炎。若覆核再呈陽性，將是第二名染疫關員。一名海關助理貿易管制主任，於本周三（15日）確診，他的辦公地點位於九龍啟德協調道工業貿易大樓20樓，該樓層不是公眾樓層，不對外開放。

一名海關關員初步確診，他在北角海關總部大樓的23樓工作。（資料圖片）

【14:40】隨着本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府重新收緊防疫措施，當中包括重新收緊限聚令至禁止四人以上聚會，並呼籲市民避免外出。限聚令收緊的首個周末，中環碼頭人流與平日相若，有市民表示會做好防疫措施，但直言明白離島不會比市區更安全。

新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末 市民仍郊遊 直言離島不會更安全

【14:13】據了解，今日新增約60宗確診及初步確診宗數，即累計確診人數會由目前1,714宗，增至約1,770宗，有可能比2003年有1,755人感染沙士更多。

新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡 曾往慈雲山中心 本港累計12人病逝

【12:52】醫管局公布，再多一名患者死亡。死者是94歲老伯，與妻子居於慈雲山慈安苑安康閣，平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園；7月8日起發燒及嘔吐，由家人送到伊利沙伯醫院求診，7月9日確診，住院10天不治。

伊利沙伯醫院發言人今日公布，94歲患者（確診個案第1365號）於今日10時08分離世。病人本身有長期病患，於七月九日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診2019冠狀病毒病，被送到隔離病房接受治療。病人於七月十三日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。

新冠肺炎｜鯉魚門度假村作社區隔離中心 醫管局料一兩周內啟用

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屯門眼科中心有3名文職人員初步確診，中心加強消毒清潔。（讀者提供）

【12:41】新界西醫院聯網發言人公布屯門眼科中心3名職員初步確診新型冠狀病毒。



屯門眼科中心一名女文員於7月16日前往屯門醫院職員診所求診，昨日 (7月17日) 下午其深喉唾液樣本檢測呈陽性反應，現正等待進一步檢測結果。這名文員在屯門眼科中心地下的辦公室從事後勤工作。她近期最後一日上班是7月15日。

新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診 兩人昨日有上班



新界西醫院聯網昨日下午得知有員工初步確診後，陸續安排眼科中心的職員進行2019冠狀病毒測試，截至今早已安排最少28名職員進行檢測，發現另外兩名主要在地下辦公室工作的文員初步確診2019冠狀病毒病，這兩名文員昨日有上班，工作期間全程配戴口罩。

【12:34】據悉，屯門眼科中心1名職員確診及2名職員初步確診，醫管局高層正開會商議應對措施，所有眼科手術已暫停。消息指，確診者是眼科中心地下的文職人員。

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【08:00】本港第三波新冠肺炎疫情仍在爆發，公立醫院的隔離病房超過7成已被佔用。醫院管理局正積極部署啟用社區隔離設施，有需要時在數天內可以開始接收病人。醫管局消息人士透露，社區隔離設施的選址是柴灣鯉魚門公園度假村，該處有379個檢疫單位，正積極與衞生署磋商把檢疫人士轉到其他檢疫中心，當單位被清空後，醫管局有能力在72小時內啟用該設施，去接收正穩定康復，等待出院的病人。

按照目前的疫情發展，消息人士相信本月內已需啟用設施，若屆時仍有檢疫人士未遷出，鯉魚門公園度假村或需分成兩部分，分別讓確診患者及檢疫人士入住。

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▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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【04:15】政府今日凌晨公布，由本月25日起，任何乘搭民航機來港人士，如在抵港前14日曾在孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓或南非停留，必須在上機前出示72小時內進行的2019冠狀病毒病核酸測試陰性證明書，以及在香港酒店預訂房間14日作檢疫的確認書。

航空公司需在飛機抵達香港之前，向衞生署提交相關證明文件，以確認每名乘客合符入境資格。違規航空公司營運人及乘客即屬犯罪，可被判罰最高5萬元及監禁6個月。

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【01:32】港府早前委託華大基因設立的華昇診斷中心及中國檢驗集團的中國檢驗有限公司，協助檢測高風險群組的樣本。有大埔居民發現有人正於太平工業園的樓層趕工，疑設立深喉唾液樣本檢測中心，儀器上印有華大基因字眼。區議員指該工廈有凍肉廠、食堂、迷你倉等，人來人往，憂增加傳播風險。

華大基因病毒檢測中心疑選址大埔工廈 區議員憂人流多增風險

【01:24】新型冠狀病毒肺炎疫情持續在本港蔓延，其中在疫情較嚴重的九龍東，繼續再增慈雲山居民確診，附近一帶的住宅包括九龍灣的麗晶花園、啟德德朗邨等亦有人確診。食肆方面，有患者曾到采頤花園的大快活，藍田啟田商場的譚仔三哥米線、荷里活廣場的抹茶館及聯盛宴等。同在黃大仙區的大成街市，亦有確診患者到訪。

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