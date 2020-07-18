新冠肺炎｜確診新巴車長曾駕116線來往慈雲山　19名車長正等結果

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，一名駕駛23號線的新巴司機昨日（17日）確診，其太太亦染疫。新巴翻查紀錄表示，涉事確診車長於7月2日曾駕駛116號線，其後均是駕駛23號線。 翻查資料，116號線為過海巴士線，由九巴及新巴聯營，該路線來往慈雲山及鰂魚涌；而今波疫情下，慈雲山群組最早確診日期為7月7日，是一名港泰護老院的院友。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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涉事確診的61歲新巴男車長，個案編號為1693。平日駕駛新巴23號線的早更班次，即早上6時至下午1時29分，來往北角碼頭及蒲飛路。新巴表示，確診車長周一及周二（13及14日）仍有上班，駕駛23號線，並在周三（15日）休假期間出現病徵後往診所求醫，翌日初部確診，至昨日（17日）確診。衞生署衞生防護中心昨日召開疫情記者會時，表示其65歲太太、即第1713號個案亦同樣確診。

9名車長被安排暫時停工

而涉事61歲新巴車長於周一及周二曾駕駛4輛巴士，亦有與其他車長一起用膳。新巴表示，現時另有19名車長因確診個案被安排暫時停工，19名車長現時身體並無不適，且已提交新型冠狀病毒測試樣本，正等候測試結果。

新巴職工會理事長林錦標表示，19名車長全部已接受病毒檢測，暫未有出現任何不適，但他得悉當中有2名車長曾與61歲確診車長用膳，該2名車長同樣駕駛新巴23號線，亦屬早更司機。