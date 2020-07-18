新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡　曾往慈雲山中心　本港累計12人病逝

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎爆發第三波，今日（18日）再有一名患者死亡。伊利沙伯醫院發言人公布，第1365號宗個案，即居於慈雲山慈安苑的94歲男病人，於今早10時8分離世。他在7月9日確診，13日情況轉差，病人家屬同意不為病人施行心肺復甦術。

至今共有12名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+20
+19
+18

伊利沙伯醫院發言人今日（18日）公布，第1365號宗個案，即94歲男病人，於今早10時8分離世。至今共有12名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

病人本身有長期病患，於7月9日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診新冠肺炎，被送到隔離病房接受治療。病人於7月13日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。

患者曾到慈雲山中心​街市　妻女同確診　

患者與89歲妻子同居於慈雲山慈安苑安康閣，其妻也確診，是第1393宗個案。患者的58歲女兒住在同區的嘉華大廈，她亦已確診，是第1510宗個案。患者平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園，7月8日起發燒及嘔吐。 

+4
+3
+2

伊利沙伯醫院一名94歲男患者死亡。(資料圖片)

新冠肺炎｜屯門眼科中心三名文員初步確診　兩人昨日有上班
新冠肺炎｜鯉魚門度假村作社區隔離中心　醫管局料一兩周內啟用
新冠肺炎｜梁卓偉：政府應迅速靈活　盡快採購疫苗及防疫物資
新冠肺炎｜許樹昌：第三波源頭或豁免檢疫者　無限制出社區風險大
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。