新冠肺炎｜伊院94歲老翁死亡　曾往慈雲山中心　本港累計12人病逝

新冠肺炎爆發第三波，今日（18日）再有一名患者死亡。伊利沙伯醫院發言人公布，第1365號宗個案，即居於慈雲山慈安苑的94歲男病人，於今早10時8分離世。他在7月9日確診，13日情況轉差，病人家屬同意不為病人施行心肺復甦術。 至今共有12名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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伊利沙伯醫院發言人今日（18日）公布，第1365號宗個案，即94歲男病人，於今早10時8分離世。至今共有12名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

病人本身有長期病患，於7月9日因發燒及咳嗽送入伊利沙伯醫院急症室，其後確診新冠肺炎，被送到隔離病房接受治療。病人於7月13日情況轉差，醫院就曾病人的病情與家屬溝通，病人家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，期間醫院為病人安排氧氣支援，病人延至今日上午離世。院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。

患者曾到慈雲山中心​街市 妻女同確診

患者與89歲妻子同居於慈雲山慈安苑安康閣，其妻也確診，是第1393宗個案。患者的58歲女兒住在同區的嘉華大廈，她亦已確診，是第1510宗個案。患者平日會到慈雲山中心街市和安康閣附近的公園，7月8日起發燒及嘔吐。

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