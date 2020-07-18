新冠肺炎｜食環署12個九龍街市明起陸續提早關門清潔消毒

本港新冠肺炎疫情加劇，食環署今日（18日）表示，因應部份確診個案與街市有關連，明日 （19日）起至下周二（21日），將加強清潔及消毒轄下12個九龍區的街市。12個街市在當日提早一小時關閉，下午7時開始進行深層清潔消毒工作。

食環署昨日提早關閉牛池灣街市，以全面清潔消毒。（資料圖片/羅君豪攝）

牛池灣街市及北河街街市早前出現確診個案，食環署昨日提早關閉，以全面清潔消毒。食環署指，因應近日新冠肺炎確診個案與街市有關連，明日至下周二，將陸續安排轄下12個街市提早關閉一小時，下午7時起進行深層清潔消毒。

7月19日（星期日） 牛頭角街市、雙鳳街街市、油麻地街市、花園街街市 7月20日（星期一） 瑞和街街市、大成街街市、九龍城街市、保安道街市 7月21日（星期二） 土瓜灣街市、紅磡街市、大角咀街市、荔灣街市

其間，署方人員會徹底清潔及消毒街市公用地方及設施，並呼籲街巿的檔戶配合，各自清潔攤檔範圍，以改善街市的整體衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約四小時。



食環署指，會密切留意轄下街市的情況，因應需要，在其他街市加強清潔消毒工作。