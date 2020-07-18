新冠肺炎｜海關關員初步確診　周四最後一日北角上班　妻同確診

今日（18日）新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，有35宗未知源頭，包括再有一名居黃大仙的男海關關員與其妻子確診。海關表示，該名關員辦公地點位於北角海關總部大樓23樓，最近一次上班日期為本周四（16日），上班期間體溫探測一直正常，最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，惟昨早上（17日）因身體不適前往私家診所求醫，晚上初步確診，目前正安排入院接受隔離治療。

一名海關關員初步確診，他在北角海關總部大樓的23樓工作。（資料圖片）

海關表示，該名初步確診人員的辦公地點位於北角海關總部大樓23樓，該樓層並不是公眾樓層，不對外開放。 該名人員負責後勤工作。他最後一次上班日期為本周四（16日），於昨日（17日）早上因身體不適前往私家診所求醫，昨晚獲通知初步確診。目前正安排該人員入院接受隔離治療。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查，與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，已與衞生防護中心聯絡，安排有關同事進行病毒測試，並在相關樓層徹底清潔消毒。

海關表示高度關注疫情，所有人員均高度戒備，嚴格遵照衞生署有關處理傳染病的衞生指引。人員於當值前須量度體溫，並穿戴適當個人防護裝備。海關已經加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日（18日）新增64宗確診個案，當中60宗為本地感染，有35宗未知源頭，包括住黃大仙的海關人員及其妻子均確診。另外本港錄得60多宗初步確診，待明日再報告。

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