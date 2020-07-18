新冠肺炎｜限聚令收緊後首周末　淺水灣泳灘依然逼爆

新冠肺炎疫情大爆發，政府於本周三（15日）起收緊防疫措施，限聚令回復至最多四人，但對阻止市民外出聚集效果並不明顯。今日（18日）是新限聚令實施後的首個周末，淺水灣泳灘依然逼爆，部分更無視限聚令，組成多於四人的聚集。 有市民認為泳客做好保護措施，保持社交距離，問題便不大；亦有市民認為泳客的行為不負責任，容易做成病毒傳播。

第三波疫情爆發，但無阻市民到沙灘遊玩。（馬煒傑攝）

本港爆發第三波新型冠狀病毒疫情，政府再次收緊限聚令至四人為上限，公眾康樂場所如泳灘等亦於周日暫停開放。

無視封埸 照用沙灘 蕪戴口罩

今日下午，到達淺水灣泳灘的泳客人數依然眾多，縱使康文署有在其中一個出入口放置告示，告知市民泳灘暫停開放，泳灘上亦無救生員當值，沖身設備與更衣室亦暫定使用，但市民似乎並不太在意，照在泳灘游水、曬太陽。

泳灘上大部分市民亦未見有戴上口罩，每個聚集之間雖然有保持一定距離，但部分聚集成員數目則多於四人的限聚令規定，甚至更多達八人，無視限聚令限制。

第三波疫情爆發，但無阻市民到沙灘遊玩。（馬煒傑攝）

沙灘戴口罩 保持安全距離

林先生表示都擔心疫情的問題，眼見沙灘都多人，所以找了個附近較少人的地方，並覺得保持安全社交距離最為重要。林先生又表示，在和朋友聊天時亦會保持戴口罩，以做好防疫措施。對於這麼多市民來到沙灘，林先生則認為大家都有選擇到那裏的自由，有其他人想到沙灘亦不能阻止他們；又認為每個人自己做好防疫措施才是最重要，之所以會發生第三波爆發都是因為大家太鬆懈。

封埸應更明顯

外籍人士Ron和Ian則認為不同泳客團體之間只要保持安全的社交距離，病毒傳染的風險便不會太大，因為不同群體之間亦很少機會會接觸到對方，而且始終是露天地方，較為可以接受。他們指並不知道泳灘經已關閉，認為政府如果有心封埸應封得更加切底，例如用封條將所有出入口封起，又或加派人手禁止市民進入泳灘，而不是放張紙在不當眼的地方。

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附近居民斥不負責任

而居住在附近的市民陳先生則認為泳客無視限聚令及聚集於沙灘的行為很不負責任，容易做成病毒傳播，他認為疫情期間大家應遵守限聚令等措施，「講咗四個人以上唔准聚集，但都係照聚集。」他又認為政府相重標準，因為淺水灣在港島區，多外籍人士所以捉得比較寬鬆。