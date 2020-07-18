新冠肺炎｜《南華早報》編採部員工初步確診　四個月來第三人染疫

《南華早報》編採部City section一名員工今日初步確診新冠肺炎，公司決定今晚11時半關閉時代廣場辦公室，以便進行深層清潔，未定何時重開辦公室。 該員工本周一及二有上班，在近窗邊位置工作，由於已實行在家工作，因此該兩日在辦公室的員工人數不多，公司提醒有返工的同事聯絡人事部。

《南華早報》一名員工初步確診新冠肺炎，公司決定暫關閉時伐廣場辦公室。（資料圖片/黃寶瑩攝）

《南華早報》內部電郵提到，編採部一名員工今日初步確診新冠肺炎，這名員工最後一次在公司位於時代廣場的辦公室上班為本周二（14日），其後未有再次回到辦公室工作，亦沒有接觸過其他在《南華早報》的同事。

一名《南華早報》Young Post下自由工作者（freelancer）3月中確診，位於時代廣場及黃竹坑的辦公室亦關閉進行消毒。至3月底公司再向員工發信，公布一名編輯部員工確診，該員工由英國返港，其後一直接受家居檢疫，沒有返回公司。

昨日一名《經濟日報》投資理財版同事初步確診，她的家人早前亦確診。公司將會安排同層員工，7樓員工在家工作，並會全面消毒該樓層，由主管在不影響基本運作下盡量安排在家工作或特別AB更處理。

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