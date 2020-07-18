新冠肺炎｜雅蘭中心稻香慶回歸晚會爆集體感染　載歌載舞無戴口罩

第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署指，近日有4名確診者於7月9日（上周四）曾到旺角雅蘭中心4樓參加一個聚會，最少有十數席，期間有聚餐及唱歌。 有區議員指收到市民報料，該聚會是中華輝煌會舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」。記者在網上社交平台發現，該晚會的宣傳單張寫明在7月9日於雅蘭中心4樓舉行，而4樓正是稻香集團旗下的迎潮。 出席該聚會的包括前區議員林博，他在Facebook表示，中華輝煌會是一個愛國愛港的團體，記者致電他，他指昨天聽聞該聚會有人確診。中華輝煌會副主席在Facebook指，當晚全場爆滿有30席，她上載的照片及影片可見眾人載歌載舞，好不熱鬧，大部分參加者在唱歌、跳舞、合照時都無戴口罩，距離甚近。另外，有表演嘉賓一邊唱歌，一邊走遍全場，與一眾賓客握手，並與賓客共用一支咪唱歌。

從網上的相片及影片可見，眾人載歌載舞，好不熱鬧，大部分參加者在唱歌、跳舞、合照時都無戴口罩，距離甚近。(網上影片截圖)

累計4人確診 張竹君：聚會有10多席

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在記者會表示，早前確診的第1632、1652宗個案，以及今天確診的第1765、1774宗個案都在7月9日到旺角雅蘭中心參加聚會，該聚會有10多席，期間有進餐和唱歌。當局暫時未發現有工作人員確診，而出席聚會的人並非全部相識，當局需要聯絡搞手追蹤接觸者。衞生署其後口頭補充，指患者當晚在稻香4樓聚會。

黃大仙區區議員劉珈汶在Facebook專頁指，收到市民報料，該聚會是中華輝煌會舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」。而前九龍城區議員林博在其個人Facebook也指，中華輝煌會曾劍輝總監和「全體領導」邀請他出席「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，「中華輝煌會是一個愛國愛港的團體，是香港其中一個重要社團之一。」記者致電他，他指昨天聽聞該聚會有人確診。

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小巴總商會主席凌志強有出席：僅合照時冇戴口罩

記者在網上社交平台發現，該晚會的宣傳單張寫明在7月9日於雅蘭中心4樓舉行，而4樓正是稻香集團旗下的迎潮。晚會的主禮嘉賓包括九龍社團聯會副會長梁芙詠、九龍婦女聯會副會長馮美雲、公共小型巴士總商會主席凌志強等人。

記者聯絡到凌志強，他承認7月9日有出席活動，惟僅逗留半小時便離開，並無與在場人士一同用膳。他又稱，當晚活動的參與者主要是觀塘區地區人士，由晚上7時開始，活動除晚飯亦有唱歌環節。但他強調，自己僅在合照時未有佩戴口罩，故一度稱「唔擔心受感染。」

凌志強得悉當局公布活動當日有參與者確診後，一度致電活動舉辦者、中華輝煌會總監曾劍輝查詢詳情。他引述曾劍輝回覆，未知當日有人確診，質疑當局會否混淆資料，又指中華輝煌會的主要核心人士均未有確診。

(林博facebook帖文)

晚會的宣傳海報。 (網上圖片)

中華輝煌會副主席：全場爆滿有30席

記者又發現中華輝煌會副主席何鳳儀在個人Facebook指，當晚全場爆滿有30席，她上載照片及影片可見眾人載歌載舞，情緒高漲，大部分參加者在唱歌、跳舞、合照時都無戴口罩，距離甚近。從影片可見，有表演嘉賓一邊唱歌，一邊走遍全場，與一眾賓客握手，並與賓客共用一支咪唱歌。

稻香集團回應指，就雅蘭分店(雅蘭中心4樓)的顧客私人宴會確診個案事宜，分店即時採取多項防疫措施，包括雅蘭中心3樓及4樓由即日起開始暫停營業, 並會邀請專業清潔公司在店內全面徹底消毒清潔。

政府早前針對食肆推出一系列限制措施，惟其後在6月19日撤銷所有人數上限，每枱食客、全場總人數都不限，多名專家曾批評做法太寬鬆，會有風險。