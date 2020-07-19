新冠肺炎｜多11間食肆上榜　有患者曾到翠林辣蟹舫、太子元朗冰室

本港新冠肺炎疫情嚴峻，周六（18日）新增64宗確診個案，累計達1,778宗。衛生防護中心周六晚上更新確診者行蹤資料，再多11間餐廳「上榜」，有五間在油尖旺區，包括尖沙咀翠林辣蟹舫、佐敦薈富園海鮮酒家、 港威商場 cookedDeli by city'super、太子長榮大廈元朗冰室及太子道西西記粥店。 早前確診的第1661宗個案，曾到李鄭屋游泳池；上環聚點坊群組其中一名24歲確診女子，曾到南丫島村屋寶華園及中西區著名醫生大廈萬邦行。

有確診者曾到過太子元朗冰室。（網上圖片）

衞生防護中心更新確診患者行蹤，再多11間食肆曾有病人到過，油尖旺區佔5間，分別是天星大廈翠林辣蟹舫、佐敦薈富園海鮮酒家、港威商場 cookedDeli by city'super、 太子長榮大廈元朗冰室及太子道西113號西記粥店。

其餘為中西區畢街11號長龍食府、蘇杭街88號球哥燉湯、深水埗南山村南山商場南豐餐廳、 香港紗廠工業大廈1及2 期將軍堡、坪石邨商場大快活及元朗交通廣場百份百餐廳。

早前確診第1661個案42歲男子，7月6日曾到翠林辣蟹舫。（食肆facebook專頁）

有患者到過李鄭屋游泳池、石塘咀市政大廈

早前確診第1661個案42歲男子，7月15日發病，潛伏期間7月5日曾到李鄭屋游泳池，7月6日曾到翠林辣蟹舫，7月8日到南豐餐廳，7月13日到觀塘俊匯中心。

至於上環聚點坊群組其中一名24歲確診女子（第1664個案），發病前兩日、7月6日曾到南丫島村屋寶華園，7月7日到過長龍食府。她於7月8日發病，出現發燒、腹瀉等病徵，同日到過中西區泰達大廈、上環海港酒家、聚點坊。她於7月10日去過中西區著名醫生大廈萬邦行，7月13日到過浸會醫院。

確診的42歲油麻地男小販（第1745個案），7月15日發病，發燒及咳嗽，兩日前到過中西區石塘咀市政大廈。發病當日曾到上環誠利商場、中環勵精中心，7月17日到華秦國際大廈及萬安商業大廈 。目前尚等待入院。

▼近14日新冠肺炎患者住所及行蹤名單▼

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慈雲山疫系 翠河餐廳群組佔最多

根據中心資料，至今26名確診者到過慈雲山中心。當中13人到過慈雲中心翠河餐廳，11人到過慈雲山中心的薀莎餐廳，7人到過牛池灣市政大廈。再多兩個患者、共4人到過旺角雅蘭中心稻香 ; 增多一患者、共兩人到過彩虹站上蓋匯八坊商場。