新冠肺炎｜乒乓球群組擴至4人確診、1人初確診　捷菁稱已全面消毒

本港第三波新冠肺炎疫情持續，今天（18日）新增64宗確診個案，60宗屬本地感染，另有60多宗初步確診個案。 確診個案當中出現多個新群組感染，包括新蒲崗捷菁乒乓球體育中心群組，兩人曾與早前確診的伊利沙伯醫院職員打乒乓球。球會負責人表示已通知9至15日到場打球的所有人士，建議他們做病毒檢測，最新消息當日到訪過有四人確診，一人初步確診。

有新冠肺炎確診者曾到新蒲崗捷菁乒乓球體育中心打乒乓球。（羅君豪攝）

本港第三波疫情持續，確診個案當中出現多個新群組感染，包括新蒲崗捷菁乒乓球體育中心群組。衛生防護中心公布，第1738宗患者和第1747宗患者，曾與早前確診的伊利沙伯醫院非緊急救護車調配中心控制員，即第1635宗患者，在本月9日於新蒲崗球會打乒乓球，地點就是捷菁。

捷菁乒乓球體育中心負責人陳先生表示最新消息是當日到訪過有四人確診，一人初步確診。（羅君豪攝）

體育中心三名員工檢測全呈陰性

新蒲崗捷菁乒乓球體育中心負責人陳先生晚上見記者表示，當天有團體例行包場打球，按協議不多於25人到場打波。本月15日晚上起得知有三人確診新冠肺炎，三名中心員工已進行病毒檢測，全部呈陰性反應。

他表示，已經通知本月9至15日到場打球的所有人士，建議他們做病毒檢測，最新消息當日到訪過有四人確診，一人初步確診，九人檢測結果呈陰性。

中心13日早上曾進行一般清潔，該名清潔女工已得悉中心有確診個案，未知她有否做檢測。中心在16日則全面消毒球桌等設施。

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不肯定包場人士有否遵守防疫規定

陳先生表示該團體衛生意識強，有保持環境清潔。中心列明除了打球外，所有人士需戴口罩，亦只可以飲用飲品，不可進食，球桌之間兩米間距，但當天團體包場，不肯定在場人士是否全部遵守。

團體和中心一向跟從康文署做法，在政府13日公布新措施後取消了例行包場，當日起所有到場人士須健康申報和量度體溫，惟9日未有強制量度體溫。