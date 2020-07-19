財庫局局長許正宇指趕制好五法案　盼為疫後經濟復甦打好基礎

財經事務及庫務局局長許正宇今日（19日）發表網誌，以「趕在午夜前準備好的金融發展盛宴」為題，回顧加入「熱廚房」三個月期間，趕及在本屆立法會會期結束前煮好了「五道菜」，制定五條法案，期望會為疫後經濟復甦打好基礎，鞏固香港國際金融中心的地位。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

許正宇在網誌表示，財庫局在本屆立法會會期共提交了28條法案，並獲得通過，當中絕大部分都是為推動金融業的發展加入動力。而在他加入「熱廚房」戴上廚師帽將近三個月，就制定了五條法案。

冀鞏固香港國際金融中心地位

一）《有限合夥基金條例草案》容許私募基金以常用的有限責任合夥制度形式在香港成立及營運，將在8月31日起，由公司註冊處實施新的註冊制度。

二）《2019年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》下，積金局亦將向受託人收取註冊年費，以維持其財政上的可持續性，繼續履行其法定責任，法案涵蓋約440萬名計劃成員，當中包括廣大打工仔及自僱人士，同時會明確禁止受託人將註冊年費的費用轉嫁到計劃成員身上，以保障計劃成員的利益。

三）《2019年稅務（修訂）（與保險有關的業務的利得稅寬減）條例草案》，為直接保險人所有的一般再保險業務（Reinsurance）、特定一般保險業務及保險經紀的特定業務提供50%利得稅寬減（即稅率為8.25%），以提升香港保險業競爭力，也有關稅率水平可大致媲美新加坡。

四）《2020年保險業（修訂）條例草案》為在香港發行保險相連證券（Insurance-linked securities–ILS）提供新的規管制度，禁止將ILS售予合資格機構投資者以外的散戶投資者，違反此規則將屬可處罰款及監禁的罪行。

五）《2020年保險業（修訂）（第2號）條例草案》，由於保監管未有權力直接監管跨國保險集團在香港成立的控權公司，有需要藉法案優化保險集團的監管架構。

許正宇又感謝各監管機構和公務員團隊同事的不懈努力，亦蒙其他政府同儕承讓，令議案可排在議程上最前位置，期望今次這五條法案會為疫後經濟復甦打好基礎，鞏固香港國際金融中心的地位。