港府為海洋公園申撥款還債拒披詳情　許正宇：做法已具相當透明度

上月底，立法會財委會申請撥款逾54億元予海洋公園公司，以供償還30多億元商業貸款及維持營運一年等用途，但政府以涉及商業機密為由，多次拒絕向外披露借貸協議的利率等內容。港府近年多項機建的財務問題上，往往以商業機密為由，不予回應，被議員和市民質疑。財經事務及庫務局局長許正宇以書面回覆有關提問，仍不願透露有關財務內容。

許正宇表示，早前撥款資助海洋公園公司及調整貸款基金還款安排，向立法會財委會申請獲得批准，其中30.9億元用，以償還商業貸款及相關的融資成本，當時商經局提供的資料包括貸款額、相關利息、對沖貸款利息、借貸、還款日期及抵押等。

過往政府向財委會申請注資迪士尼樂園時，亦清楚交代投資的詳情，包括股本和借貸安排，許正宇認為，港府對投資和營運狀況已具相當透明度。

許續說，政府向財委會申請撥款時，已交代項目的詳細內容、財務安排、使用公帑的理據及其他相關資料，作為委員考慮及批准申請，並會視乎具體情況及實際需要，相關政策局也會適時向立法會事務委員會做出介紹或匯報，認為若果當中涉及商業資料時，政府會平衡政策、法律、合約規範及公眾知情權等多方面因素，,並以公眾利益為依歸，決定應否及如何披露這些資料。

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