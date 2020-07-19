華大基因病毒檢測中心疑選址大埔工廈　區議員斥無招標近民居

港府早前與兩間內地檢測機構協議，由他們派員負責檢測高風險群組的樣本。兩公司為由華大基因設立的華昇診斷中心，以及中國檢驗集團開設的中國檢驗有限公司。 大埔區議員文念志上周五（17日）表示，有居民發現有人正於太平工業園的樓層趕工，疑設立深喉唾液樣本檢測中心，儀器上印有華大基因字眼。今日多名區議員在太平工業園外召開記者會，質疑中心選址無招標、有違城規條例、土地用途，並斥實驗室選址近民居，或會增加病毒擴散的風險。

華大基因病毒檢測中心疑選址的大埔工廈內貌。（區議員文念志提供圖片）

被指疑設立華大實驗室的工廈為太平工業園A座，位於大埔汀角路，與汀雅苑、大元邨僅一條馬路之隔。大埔區區議員文念志指，附近又有民居，設立實驗室有令病毒擴散的風險。另外，工廈樓齡超過40年，排污等設備老舊，同棟大廈亦有大量其他租戶共用升降機，相對比大學、醫院、工業邨及科學園的化驗所，舊式工廈設高風險的醫療實驗室，情況相當不理想。

新民主同盟成員、荃灣區議員譚凱邦指，香港在城市規劃的體制上，並未有一種用途是「醫療實驗室」，而太平工業園位處的規劃用途為「其他指定用途」之商貿，高風險的病毒檢測，顯然違反所容許的用途。另外幾位區議員亦質疑，在此設立實驗室內亦違反土地用途，而內部裝修或也可能違規。

質疑實驗室未經公開招標 違反程序公義

多名區議員更質疑實驗室未經公開招標，認為香港本地有相當多具規模的醫療機構，可勝任相關工作，認為特首「欽點」中資機構檢測，是違反程序公義，更有可能令中資公司得到十萬計的香港人基因資料。多名議員指希望在下周召開大埔區議會特別會議，要求政府交代詳情，促政府公開招標，優先考慮本港的大學及醫院作為檢測機構。

記者會進行時，有約10名警員曾到場，多次警告記者會違反四人限聚令，一度表示會發出告票、並拉上封鎖線，場面一度混亂。多名區議員表示正在執行監察職責，最後警員離場，無發出告票。