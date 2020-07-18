華大基因病毒檢測中心疑選址大埔工廈　區議員憂人流多增風險

港府早前與兩間內地檢測機構協議，由他們派員負責檢測高風險群組的樣本。兩公司為由華大基因設立的華昇診斷中心，以及中國檢驗集團開設的中國檢驗有限公司。 大埔區議員文念志昨晚（17日）表示，有居民發現有人正於太平工業園的樓層趕工，疑設立深喉唾液樣本檢測中心，儀器上印有華大基因字眼。文指該處衛生環境亦未如理想，加上同棟大廈有凍肉廠、食堂、迷你倉等，人來人往，憂增加傳播風險。 《香港01》正向食物及衞生局查詢兩間內地機構在港的檢測中心選址，正等候回覆。

太平工業園A座內有「火眼實驗室」的氣膜狀裝置

文念志稱，該疑似檢測中心位於太平工業園A座，有並非說廣東話的人士在內裝修，內有不同儀器及工具，地上則滿地雜物。他所拍攝的照片所見，室內有一個拱型的氣膜狀裝置，上面印有「火眼實驗室」及「華大基因」等字眼。

翻查華大基因的資料，該類實驗室專門用作檢測新冠病毒，按照二級生物安全實驗室設計。另外，室內亦有一張寫上「收樣區」的紙張貼在牆上，位置在該「火眼實驗室」的外面。

區議員：工廈內有辦公室及迷你倉 人流偏多​

太平工業園與汀雅苑及大元邨等民居鄰近，文念志提及該中心樓上樓下有凍肉廠及食堂等，其他樓層亦有辦公室及迷你倉，來往的人流非常多；加上大廈較老舊，憂增加風險。他曾就該檢測中心的衞生狀況向衞生署提出質疑，惟署方指該機構是私營機構，並非政府恆常做檢測的機構，僅籲他向食衞局查詢。

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