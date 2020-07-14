新冠肺炎｜政府斥億元委兩內地檢測機構曝光　為華大基因、中檢

新冠肺炎疫情持續爆發，政府昨日（13日）公布新一輪防疫措施，包括本周開始，為4個高風險群組安排檢測，即食肆、安老院、物業管理員工及的士司機。政府表示，將由兩間內地檢測公司負責檢驗。據了解涉事公司為華大基因，以及簡稱為「中檢集團」的中國檢驗認證集團，檢測會在本港進行，不會將樣本送往內地。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 15 + 14 + 13

特首林鄭月娥昨表示，兩間內地公司檢測可減低檢測費用，而且兩者每日檢測量多，但並無透露公司名稱。消息指，兩間公司分別為華大基因及中國檢驗認證集團。

+ 2

華大基因 大埔工業邨設實驗室

根據華大基因網頁及內地媒體報道，華大基因於內地13個城市，包括北京、武漢、深圳等，成立了「火眼實驗室」，制訂病毒檢測方案，每日檢測量逾16萬人次。其「火眼實驗室」亦設於海外，包括澳洲、塞爾維亞，預計檢測量可達30萬人次。

華大基因，在2010年於香港成立了華大基因香港研發中心有限公司，總部位於大埔工業邨，工廈中設有實驗室。

中國檢驗認證集團在澳門設分公司

根據中國檢驗認證集團網頁所述，集團經國務院批准設立，是國務院國資委管理的中央企業，以「檢驗、鑒定、認證、測試」為主業的機構，創建於1980年。網頁指，集團於30多個國家及地區設有機構，有近2萬名員工和數百間實驗室。集團的董事長為許增德，同為中共黨委書記。

林鄭月娥昨透露，四類高風險人士預料涉約40萬人，由於是次病毒檢測是為政府了解社區的感染情況，因此為相關人士提供免費檢測，所有資源由政府的「防疫抗疫基金」提供，「相信是數以億元計，可能我們去做這件事要動用過億元。」