新冠肺炎｜炎夏天台屋室溫達38度　疫情難外出無法避暑

新型冠狀病毒疫情出現第三波爆發，疫情之下政府提倡市民在家抗疫，但基層在炎夏中逗留在家亦難以安心，有天台屋住戶甚至感覺留在家中比室外更熱。 香港社區組織協會日前進行問卷，又在18間不適切居所放置電子溫度計，量度室溫資料。結果發現過去一個月最高氣溫的一天達35度，惟同日深水埗一間天台屋，氣溫則錄得38.3度。炎夏亦加劇蟲鼠蚤患問題，有床位居民更提到，蚤患問題令她難以安睡，每晚幾乎被蚤咬醒2至3次。

香港社區組織協會日前進行問卷，又在18間不適切居所放置電子溫度計，發現過去一個月最高氣溫達35度，同日深水埗一間天台屋內則錄得38.3度。（曾凱欣攝）

香港社區組織協會於7月，曾就分間樓宇單位住戶於炎夏的生活影響，向100位籠屋、板房、劏房及天台屋租戶進行問卷調查；協會又於6月至7月期間，在18間不適切居所放置電子溫度計，量度室內全日最高、最低氣溫及濕度等資料，觀察住戶居住狀況。

炎夏室內比室外熱 天台屋達38.3度

研究發現，有九成五受訪者表示，感覺夏日家中比室外更熱，主要由於單位沒有獨立廚房，令煮食時蒸氣困於室內，或因單位欠窗戶通風。

社區組織協會幹事呂綺珊表示，過去一個月氣溫最高的日子是6月12日，當日最高溫達35度，惟協會發現同日深水埗一間天台屋內則錄得38.3度；而6月28日氣溫曾降至27.3度，惟天台屋室溫依然達到38.3度。

有九成五受訪者表示，感覺家中比室外更熱，主要由於單位沒有獨立廚房，令煮食時蒸氣困於室內，或由於單位欠窗戶通風。（資料圖片）

炎夏天台屋現鼠患 死老鼠不時傳出惡臭

一家三口居於天台屋的鄺先生表示，每逢夏天因冷氣不足，非常炎熱，加上沒有獨立廚房，煮食時更侷促，甚至出現鼠患問題。他透露，經常有老鼠出現在家中的假天花，不時有死老鼠傳出惡臭，晚上更會因為老鼠的噪音難以入睡，小朋友亦因蚤咬出現皮膚問題要到醫院求醫。

蚤患問題困擾影響睡眠 啊玲：返工忍唔住恰眼訓

除了天氣酷熱，炎夏更加劇蟲鼠蚤患問題，近六成受訪者及家人因夏天雨季帶來的問題出現蚊蟲咬、濕疹、敏感，更有一半人因此出現失眠問題。

居床位的啊玲提到，蚤患問題令她十分困擾，每晚幾乎被蚤咬醒兩至三次，導致「返工忍唔住恰眼訓」，更加有鄰居此出現皮膚腫脹要入院抗針。被蚤困擾，唯有使用偏方解決，啊玲透露，試過以適露噴灑床邊及枕頭邊，初時的確比較好能入眠，但到半夜亦被蚤咬醒，慨嘆「訓到五至六個鐘已經好開心」。

調查亦發現，有三成受訪者或旁邊分間單位因為電量負荷過多，出現斷電情況。啊玲提及，單位亦經常「跳掣」，為避免電力超出負荷，「煮飯就開唔到洗衣機」，更加要與鄰居輪流用電。

協會望政府盡快規管劏房 又望就疫情開設避暑中心

協會期望，政府可盡快確立劏房租務管制方案及推行租管時間表，並將監管水電費納入研究範圍，及檢視劏房濫收水電費情況。

協會又提到，疫情之下不少基層被逼留在不適切居所抗疫，但因衛生環境、空氣不流通等令其終日惶恐。他們期望，政府可提供更多短期措施，如於可行情況下於18區開放避暑及學習中心。