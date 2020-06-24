尖沙嘴劏房奇則月租$6500　開放式廁所旁設煮食枱　雪櫃放天花板

香港土地問題嚴重，小小「劏房」大行其道，其中裝修和間隔有時超乎想像！近日網上流傳多張尖沙嘴套房單位照片，不但地方狹窄，廁所更採用「開放式」設計，而煮食枱就在旁邊，非常奇特。最莫名其妙的是雪櫃和鏡子都安置於近天花板位置，「冇6呎都唔使諗住用」。

單位非常「開揚」，毫無間隔，連廁所都只是一個升起的地台，而開放式廚房正正在馬桶旁邊。（facebook圖片）

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有網民日前在facebook分享多張劏房單位照片，笑言是「世界級設計」。從照片可見，全部單位都非常「開揚」，毫無間隔，連廁所都只是一個升起的地台，而開放式廚房正正在馬桶旁邊，光看照片都嗅到一陣古怪的氣味。另外鏡子和雪櫃安裝近天花板位置，正常人要使用時應感到吃力，而廚櫃內嵌鋅盆極為迷你，有人形容「係咪只可以用嚟洗杯？」

樓主指奇裝劏房位於尖沙嘴寶勒巷，全新裝修齊家俬，月租6500元。雖然價錢不算太高，但單位的實用性引起網民熱議，有人指「開放式廁所」簡直衝破正常認知，「咁開大咪成間屋都好臭」，又指「沖涼少啲技巧都會浸」，但有網民則估計裝修完成後，廁所應會安裝屏幕，以免弄濕其他家俬和地板。

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