劏房小組首次落區探訪劏房戶　運房局副局長蘇偉文陪同出席

劏房租務管制研究工作小組昨日（13日）首次落區探訪劏房戶，聽取劏房居民對租務管制的意見。據了解，小組當日探訪了約3戶劏房戶，而本月會繼續有探訪活動。 有份參與探訪的小組成員招國偉說，劏房除了單位狹小外，更面對木蝨、室內焗促等問題，認為研究小組需要正視及關注。

劏房租務管制研究工作小組首次落區探訪劏房戶。（運房局FACEBOOK）

運輸及房屋局在Facebook專頁中指，劏房租務管制研究工作小組主席梁永祥，與一眾成員去到觀塘和葵涌探訪劏房，並與居民交流，聽取劏房居民對租務管制的意見， 運輸及房屋局副局長蘇偉文都有出席。

據了解，小組當日探訪了約3至4戶劏房戶，本月會繼續有探訪活動。

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小組成員：劏房戶關注租金問題

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉是小組成員之一。招國偉稱，他們在觀塘區探訪數名劏房戶，劏房戶普遍擔心租金問題及居住環境問題，認為研究小組需要正視及關注。

他說，其中一戶是三人家庭，單位不足100呎，至今輪候公屋三年。不過，連計水電費，租金高達6,000元；另一名劏房戶則是單身人士，劏房料只得約40呎，下方則是廁所及廚房，上層閣樓則是床。單位木蝨為患，他由於居住環境惡劣，平日只能早出晚歸、在公園流連。

特首林鄭月娥早前於《施政報告》中提出研究推行租務管制，並成立「劏房租務管制研究工作小組」。小組定於6月探訪劏房户、7月與關注團體會面。