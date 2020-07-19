新冠肺炎｜亞博館將改裝成社區隔離設施　可作安老院舍檢疫用途

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未放緩，對公立醫院病床及檢疫設施帶來壓力。特首林鄭月娥今日（19日）公布，醫院管理局短期內將啟用社區隔離設施，除鯉魚門度假村的單位外，政府將改裝亞洲國際博覽館作另一社區隔離設施，用作放置病情較穩定的確診患者；另外若再有安老院舍爆疫需撤走全院的院友，亞博館亦可作為安老院的檢疫中心。 林鄭又透露，政府決定於竹篙灣再增建約2,000個檢疫單位，連同本周啟用的800個單位，以及興建中的700個單位，料年底前可提供3,500個檢疫單位，助本港應付下一浪疫情。

林鄭月娥透露，政府將改裝亞博館成社區隔離設施。（李澤彤攝）

本港今日料新增超過100宗新型肺炎確診個案，是自爆疫以來單日新高，在檢測設施方面，按現行機制，亞博館可供海外抵港人士採集樣本做病毒檢測，等候結果呈陰性後可回家做家居檢疫，若夜機抵港則需到富豪東方酒店過夜，等候檢測結果。

若有大型老人院爆疫 長者將轉入亞博檢疫

近日醫院病床及檢疫措施的壓力因確診者急增而大增，特首林鄭月娥下午率多名局長及相關代表交代最新措施。林鄭月娥透露，醫管局將於短期內啟動社區隔離設施，除鯉魚門度假村的檢疫單位外，亦將會把亞博館內的其他展館，改裝成第二個社區隔離設施，主要供無病徵、病情穩定的確診患者入住。她又指，若不幸再有安老院舍爆疫，全院院友需撤走，亞博館的空間夠大，亦將用作安置需檢疫的長者。

竹篙灣年底可提供3,500個檢疫單位

位於竹篙灣的800個檢疫單位本周起啟用，另有700個單位正在興建中。林鄭表示，政府決定再斥資增建約2,000個檢疫單位，料年底可建成。屆時竹篙灣合共可提供3,500個單位作檢疫用途，令本港較能應付下一波疫情。

高危地區抵港者可按名單事先預約檢疫酒店

酒店檢疫方面，林鄭透露，富豪東方酒店用作讓海外入境者等候檢測結果的安排將會持續，政府會負責租酒店及安排專車接載旅客到酒店等結果。

至於上周起實行的新安排，要求7個高風險地區（孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非）抵港人士，入境前需預約酒店作檢疫，林鄭坦言酒店非最理想的檢疫地點，但近日酒店業認為需萬眾一心抗疫，有酒店願意讓需檢疫人士入住，政府將向酒店業聯會提供相關酒店名單，惟預約酒店的費用，需由旅客自行承擔。