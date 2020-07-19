新冠肺炎｜政府稱豁免檢疫人士致新一輪疫情爆發屬「誤解」

新冠肺炎疫情持續，港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌及袁國勇曾表示，容許部分人入境時豁免檢測是防疫最大漏洞。許樹昌亦曾指，相信第三波疫情是經豁免檢疫者傳入。 政府今日（19日）發稿表示，對於有指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，而豁免人士是新一波疫情源頭的說法是「誤解」。政府又指，本港迄今未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診個案。 不過，記者翻查資料，除上述三地外，外國地區抵港人士亦至少有10類人士可獲豁免檢疫，由本月8日至昨日（18日），至少錄得24宗機組人員及海員的確診個案。

政府早前豁免部分人士，抵港後無須接受14天強制檢疫，當中包括跨境貨車司機、機組人員、船員等。（資料圖片）

稱有實際必要實施豁免檢疫

根據規例，除獲政務司司長根據相關規例豁免的人士外，所有抵港人士目前須進行14天強制檢疫。而豁免人士類別包括跨境貨車司機、機組人員、船員、外國政府領事等必要人員。

政府發言人指出，為了確保香港在疫情下維持正常運作，包括確保物資和食物供應充足、政府事務正常運作等，設立豁免檢疫機制實屬必要。

指3月以來 未錄得內地輸入個案

發言人澄清，本港從三月初以來，未有錄得任何內地輸入個案。而外國輸入個案方面，由於政府自3月25日起，已停止准予非香港居民入境，故目前大多數輸入個案，均為從外國回港的香港居民。

政府又指，本港迄今從未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診個案。

政府表示，對於有指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，並指豁免人士是新一波疫情源頭，發言人強調這屬於「誤解」。（資料圖片）

至少有24宗機組人員及海員個案

雖然政府發言人強調，本港從未錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診新型肺炎個案，惟值得注意的是，除上述三地外，在法例599E章下，外國地區抵港人士亦至少有10類人士可獲豁免檢疫。

自本地爆發第三波疫情後，7月初接連有貨機機師、海員等人確診，港府才於7月8日起，強制要求海外抵港、獲豁免檢疫的機組人員做病毒檢測，部份海外入境海員則獲公司安排做檢測。由本月8日至昨日（18日），至少錄得24宗機組人員及海員的確診個案，分別涉及由菲律賓、哈薩克、埃塞俄比亞及印度等地抵港。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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重申已加強豁免人士檢測安排

政府發言人重申，因應疫情，已加強對外國到港豁免人士的檢測安排，所有經香港機場入境的獲豁免檢疫人士，均須接受病毒檢測；所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往衞生署的臨時樣本採集中心，收集深喉唾液樣本。

而就換班船員方面，政府已要求船公司，安排所有貨船及客船船員，在登機來港前48小時內，在出發地接受病毒核酸測試，在取得陰性檢測結果後方可安排到港，否則會被拒絕入境。而船舶代理亦須為船員安排自我隔離的住宿，並確保他們不會去公共場所，及為他們提供點對點交通前往船舶等。

政府又指，在內地到港的豁免類別中，兩類為數最多的豁免類別，即跨境貨車司機及跨境學童，已設有恆常的核酸檢測安排。