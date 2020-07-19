新冠肺炎｜公務員在家工作　一覽多個部門有最新服務安排

本地第三波新冠肺炎疫情爆發，行政長官林鄭月娥今日（19日）下午召開記者會，進一步收緊防疫措施，包括政府明日起只提供緊急及必須服務，公務員在家工作，實行一星期至本月26日。

政府發言人宣布， 政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。發言人又呼籲，私營機構僱主按運作需要，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

政府物流服務署今日宣布，會繼續提供憲報刊登服務，而位於北角政府合署十樓政府物流服務署的收款處，由明日起，只會於星期一及星期二提供收取憲報刊登所需費用服務，時間為上午8時30分至下午1時及下午2時至5時，直至另行通知。

▼第三波疫情新措施▼

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廉政公署亦宣布，​因應疫情最新發展及配合政府減低病毒在社區傳播的措施，除提供必須和緊急公共服務的人員外，其他廉署人員由明天開始至下周日將留家工作。



另外，申訴專員公署接待處會暫停開放，公署建議市民以電郵、傳真、電話、留言及網上表格等其他方式作出查詢或投訴。

勞福局宣布，因應政府僱員在家工作安排，自明日起實施，擬申請「殘疾人士登記證」人士可在勞福局網頁下載申請表格，填妥的表格連同所需文件可在網上遞交，或郵寄至香港黃竹坑業勤街23號THE HUB 10樓1001室勞工及福利局康復服務中央檔案室。

學資處及在職家庭津貼辦事處暫停開放

另外，在職家庭及學生資助事務處各辦事處，包括學資處及在職家庭津貼辦事處將於明日至本月26日調整服務安排，所有服務櫃檯將於上述期間暫停開放，而已預約的櫃檯服務及會面亦會被取消。申請學生資助計劃、在職家庭津貼計劃及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃的人士，可透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請文件投遞於學資處或在職家庭津貼辦事處的投遞箱。處方提醒，鑑於特別上班安排，處理申請時間可能會稍為延長。

民航處明日起只提供已預約櫃台服務

民航處亦宣布，航空人員執照事務組由明日起只提供已預約的櫃台服務，無需預約的櫃台服務將暫停。有關安排暫定實行一星期至本月26日。

機電署表示，轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處明日起暫停服務，直至另行通告。在此期間，市民可把有關申請表格，連同繳款支票郵寄至九龍灣啟成街3號或於辦公時間，星期一至五上午9時至下午5時15分，投入設於總部地下大堂的投遞箱內，署方會盡快處理申請，並以電話或郵遞通知申請人有關申請結果。至於設於總部大樓的「機電‧夢飛翔」展覽館及教育徑將繼續暫停開放，直至另行通告。

政府新聞處宣布，轄下位於北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室明日起暫停櫃枱銷售服務，直至另行通告。